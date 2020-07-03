Представлено найпотужніший позашляховик у світі

Dodge Durango SRT Hellcat – найпотужніший серійний позашляховик у світі. Американський SUV отримав двигун Hemi V8 об'ємом 6,2 л потужністю 720 к.с. і 875 Нм крутного моменту.

Dodge Durango SRT Hellcat. Фото: Dodge

У парі з мотором працює 8-ступенева автоматична КПП. Завдяки такій комбінації на розгін до 100 км/год потрібно приблизно 3,5 с. Максимальна швидкість становить 290 км/ч. Це ще і найшвидший 7-місний кросовер у світі.

Зовні такий автомобіль відрізняється від стандартного оновленого Додж Дуранго затемненими декоративними елементами, повітрозабірником в капоті і великими патрубками вихлопної системи.

Dodge Durango SRT Hellcat. Фото: Dodge

У салоні Dodge Durango SRT Hellcat (як і в стандартному рестайлінговому Durango) з'явилася нова передня панель більш сучасного дизайну з потужнішою та швидшою мультимедійною системою.

Dodge Durango SRT Hellcat. Фото: Dodge

Фактично, найкрутіший Mercedes G-class від Brabus пропонує покупцям навіть більш високу потужність – 900 к.с. Але все ж це доопрацьований сторонньою компанією серійний позашляховик Мерседес. Правда, у Brabus є статус автовиробника, який, тим не менш, займається дрібносерійними проєктами.

Brabus G900. Фото: Brabus

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