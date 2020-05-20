Представлено найкрутіший кросовер BMW: фото і характеристики

Нова Alpina XB7 є глибоко доопрацьованим кросовером BMW X7. Автомобіль отримав збільшену потужність, високу максимальну швидкість, розкішний салон і круту ціну.

За основу для модифікації взяли топову версію стандартного кросоверу – BMW X7 M50i. Потужність двічі турбированного V8 об'ємом 4,4 л збільшили майже на сотню – з 530 к.с. до 621 к.с. Завдяки цьому розгін до 100 км/год скоротився до 4,2 с, а максимальна швидкість тепер обмежена відміткою 290 км/год замість колишніх 250 км/год.

Новий кросовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

Також БМВ Х7 від Alpina отримав модифіковану 8-ступеневу автоматичну КПП від ZF, задній диференціал і покращені гальма. За підвищене зчеплення з дорогою відповідають покришки Pirelli, які були розроблені спеціально для цього спортивного кросовера.

Новий кросовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

Новий кросовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

У стандарті доступні 21-дюймові колісні диски, проте можна замовити і 23 дюйми. Також спочатку Alpina XB7 запропонують зі стандартним оздобленням BMW X7, але за доплату салон авто отримає шкіру високої якості і скляні елементи декору. Також автомобіль отримав новий аеродинамічний обвіс з додатковими повітрозабірниками.

Новий кросовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

Новий кросовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

Новий кросовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

Ціна – від 155 тис. євро. Для порівняння, кросовер БМВ в модифікації M50i, який використано в основі, коштує від 115 тис. євро.

Новий кросовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

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