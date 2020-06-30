Представлено ідеальний для українських доріг Toyota Land Cruiser 200

Філіппінська тюнінг-компанія Atoy Customs представила власний проект доопрацювання Toyota Land Cruiser 200. Від стокової моделі їхній позашляховик відрізняється тим, що він пристосований для пересування в екстремальних умовах.

На створення особливого "Крузака" філіппінців спонукала та сама проблема, яка існує і в Україні: погані дороги з безліччю ям, безвідповідальні водії, небезпечні скутеристи, громадський транспорт, що кидає де попало пасажирів, і т.п. Таким чином, цей автомобіль ідеально підійде і для наших умов.

Тюнінгований Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Позашляховик оснастили силовими бамперами, виготовленими зі сталі, спеціальними офф-роуд колесами великої розмірності, додаткової світлотехнікою, багажником на даху, а також підніжками Opposite Lock, у яких є антиковзаюче покриття Line-X.

Тюнінгований Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Також LC 200 отримав і приховані зміни: у нього модернізована підвіска (пружини великого ходу Icon Vehicle Dynamics Stage 6), плюс шестімілліметровой захист днища.

Тюнінгований Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Тюнінгований Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Тюнінгований Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Тюнінгований Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Тюнінгований Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Тюнінгований Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Скільки коштує такий Toyota Land Cruiser, поки не повідомляється.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що новий Mercedes G-Class перетворили в яхту на колесах.