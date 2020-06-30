Представлено ідеальний для українських доріг Toyota Land Cruiser 200
Філіппінська тюнінг-компанія Atoy Customs представила власний проект доопрацювання Toyota Land Cruiser 200. Від стокової моделі їхній позашляховик відрізняється тим, що він пристосований для пересування в екстремальних умовах.
На створення особливого "Крузака" філіппінців спонукала та сама проблема, яка існує і в Україні: погані дороги з безліччю ям, безвідповідальні водії, небезпечні скутеристи, громадський транспорт, що кидає де попало пасажирів, і т.п. Таким чином, цей автомобіль ідеально підійде і для наших умов.
Позашляховик оснастили силовими бамперами, виготовленими зі сталі, спеціальними офф-роуд колесами великої розмірності, додаткової світлотехнікою, багажником на даху, а також підніжками Opposite Lock, у яких є антиковзаюче покриття Line-X.
Також LC 200 отримав і приховані зміни: у нього модернізована підвіска (пружини великого ходу Icon Vehicle Dynamics Stage 6), плюс шестімілліметровой захист днища.
Скільки коштує такий Toyota Land Cruiser, поки не повідомляється.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що новий Mercedes G-Class перетворили в яхту на колесах.