Представлено електромобіль, який заряджається від свого чохла

Сьогодні бездротовою зарядкою електромобілів вже малого кого здивуєш (такі технології ще не застосовуються повсюдно, але вони вони не нові). Проте, однієї компанії з Франції вдалося створити щось незвичайне у цьому напрямку.

Стартап Gazelle Tech представив електромобіль, який може заряджатися за допомогою .... свого ж чохла. Останній складається з сонячних панелей і покриває майже весь кузов машини – від кришки капота до заднього бампера.

Gazelle Tech Скрншот відео

Як заявляють в компанії, тент з вбудованими накопичувачами енергії дозволять заряджати автомобіль, поки він знаходиться на стоянці .У повністю розгорнутому вигляді площа чохла становить 4 кв. м, а щоб його закріпити на машині, необхідна всього 1 хвилина.

За 8 годин зарядки від такого тенту батарея електромобіля поповниться енергією, якої вистачить на 30 км пробігу. Таким чином, якщо пересуватися суто по місту на невеликі відстані, можна взагалі відмовитися від підключення до розетки.

Gazelle Tech gazelle-tech.com

Gazelle Tech gazelle-tech.com

Що ж стосується самого електромобіля Gazelle Tech, він являє собою компактний хетчбек В-класу з кузовом, зробленим з композитних матеріалів. При вазі в 700 кг автомобіль проїжджає на одному заряді 180 км. Зарядка від звичайної мережі займає 4 години.

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