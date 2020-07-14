Представлено електричний кросовер BMW iX3: вже є ціни

Віталій Сазонов Новини 12:56, 14.07.2020

Компанія BMW офіційно представила електричну версію кросовера X3. За аналогією з іншими "зеленими" моделями марки, новинка отримала додаткову літеру "i" в назві.

Візуально BMW iX3 відрізняється від звичайного кросовера лише іншими "ніздрями" фальшрадиаторної решітки, блакитними акцентами та спеціальним шильдиком. За габаритами він трохи довший, але при цьому нижчий та вужчий (розміри новинки – 4,73 х 1,89 х 1,67 м, тоді як у паливного X3 – 4,72 x 1,9 x 1,68 м). А ось колісна база однакова, вона складає 2,86 м.

BMW iX3.
Фото: BMW

При цьому важить кросовер небагато, як для електрокара (це заслуга інженерів) – лише 2185 кг (на 165 кг важчий за дизельний X3). Що стосується обсягу багажника, він також аналогічний версіям, які оснащені ДВЗ – від 510 до 1560 літрів.

BMW iX3.
Фото: BMW

BMW iX3 є першим електромобілем марки, який отримав принципово нову силову установку – в ній електродвигун, силова електроніка та трансмісія знаходяться в єдиному корпусі. Електродвигун, встановлений на задній осі, генерує 286 к.с. потужності і 400 Нм крутного моменту, з ним автомобіль прискорюється до 100 км/год за 6,8 сек, а ось максимальна швидкість обмежена електронікою до 180 км/год. Батарея має ємність 80 кВтг, але реально використовується 74-кіловат-години. Як заявляють в компанії, цього достатньо на подолання відстані у 460 км за циклом WLTP.

BMW iX3.
Фото: BMW

Відновити частина енергії кросовера можна за допомогою адаптивної системи рекуперації, яка працює в трьох різних режимах. При цьому АКБ можна зарядити до 80% лише за 34 хвилини – завдяки здатності авто приймати струм потужністю 150 кВт.

BMW iX3.
Фото: BMW

Стартова ціна BMW iX3 в Німеччині – 69 800 євро. Однак за таку високу ціну кросовер відносно добре обладнаний. Стандартне оснащення, серед іншого, включає в себе, тризонний клімат-контроль з функціями допоміжного опалення та кондиціонування повітря, розвинений комплекс електронних асистентів і світлодіодні фари.

BMW iX3.
Фото: BMW
BMW iX3.
Фото: BMW

Виробництво BMW iX3 налагодять в Китаї – звідти новинка буде надходити не тільки на місцеві ринок, але й в інші країни. Постачання моделі почнуться пізніше в цьому році.

BMW iX3.
Фото: BMW
BMW iX3.
Фото: BMW

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на дорогах помітили невідомий електричний седан BMW.

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