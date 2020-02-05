Представлено дешевий кросовер Kia: що відомо про новинку

Як і очікувалося, Kia підготувала новий бюджетний кросовер. Компактне авто під назвою Kia Sonet дебютувало офіційно.

Як стало відомо OBOZREVATEL, нова модель Кіа націлилася на бюджетний сегмент. Крім привабливої ціни (прогнозована вартість – близько $9500 за базову версію) компактний кросовер Kia озброївся незвичайним дизайном.

Kia Sonet 2021 – новий бюджетний кросовер kia.com

Kia Sonet 2021 модельного року в дійсності виглядає навіть краще, ніж на офіційних ескізах, які компанія публікувала для підігріву інтересу до новинки. Автомобіль дійсно здивував своєю зовнішністю.

Варто відзначити, що модель не схожа на інші кросовери Кіа і демонструє власне трактування корпоративного стилю. Компактний кузов (менше 4 м у довжину) підкреслено пухкими колісними арками і сміливою лінією скління, а брутальності додають велика передня решітка та фари з інтегрованими ДХВ.

Кросовер Кіа Сонет вийшов компактним, але брутальним kia.com

Задні ліхтарі на сучасний манер об'єднані в цілісний елемент, що перетинає корму – улюблений прийом Kia. Незважаючи на технічну уніфікацію з кросовером Hyundai Venue, новинку зробили максимально несхожою на свого донора.

Всередині кросовер Kia Sonet виглядає досить стильно скріншот з відео

Те ж саме можна сказати і про інтер'єр. Правда, автомобіль показали з повністю тонованим склом. Але під час презентації моделі салон Kia Sonet 2021 майнув на фото.

Фотошпигуни вже показали салон Kia Sorento 2021 clien.net

І в цьому випадку у нього немає нічого спільного з Hyundai. Цікаво, що передня панель швидше нагадує таку в Kia Sorento 2021, який нещодавно сфотографували під час випробувальних заїздів. Автомобілі об'єднує акцент на великих дефлектрорах клімат-контролю, які отримали масивні сріблясті окантовки. Так само, як і в Кіа Соренто, монітор мультимедіа підноситься над центральною консоллю.

На даний момент Kia Sonet присвоїли статус концепту. Однак його дизайн не здається футуристичним, салон – тим паче. До того ж, скоро новий автомобіль вирушить на конвеєр, а в продаж надійде до кінця цього року. В першу чергу – на індійському ринку. Але планується експансія і в інші регіони.

Компактний кросовер Hyundai Venue технічно відповідає Kia Sonet hyundai.com

Салон Hyundai Venue зовсім не схожий на Kia Sonet hyundai.com

Наприклад, крім Індії купити Hyundai Venue можна на такому великому ринку, як США. Можливо, пізніше компактний кросовер Хюндай з'явиться і в Європі. В які ще країни може приїхати новий Кіа Сонет, невідомо.

Новий Кіа Сонет надійде у продаж в 2020 році kia.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, великий кросовер Kia Sorento нового покоління вже показав свій дизайн у деталях.

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