Презентовано нову Skoda Octavia із заводським ГБО

Компанія Skoda представила нову версію моделі Octavia останнього покоління. Вона називається G-Tec, і від інших модифікацій відрізняється тим, що може їхати як на традиційному паливі, так і на газі.

Skoda Octavia G-Tec презентовано в двох кузовах – ліфтбек і універсал. Машину оснащено 1,5-літровою "турбочетвіркою" TSI на 130 сил, яка зістикована з трьома газовими балонами та паливним баком. Водночас ємності досить компактні.

Skoda Octavia G-Tec. Фото: Skoda

Балони призначені для заправки метаном, кожен із них вміщає 17,33 кг газу. А ось бак розрахований на 9 літрів бензину.

Повний запас ходу такої Октавії – 690 км. Із них 500 км машина пересувається на метані, після цього автоматично переходить на бензин (і їде на ньому решту 190 км). Середня витрата палива складає 3,5 кг газу і 4,6 л бензину на 100 км пробігу.

Skoda Octavia G-Tec. Фото: Skoda

Зрозуміло, Skoda Octavia c заводським ГБО, напевно, багато кому припаде до душі, однак недоліків вона не позбавлена: обсяг багажника такого авто зменшений на 145 літрів порівняно з бензиновими й дизельними версіями. Зокрема, через внесені технічні зміни седана залишилося 455 л замість 600 л, а у універсала – 495 літрів замість 640.

У Європі купити Skoda Octavia G-Tec можна буде починаючи з осені, ціни на новинку будуть оголошені пізніше. До речі, базова Октавія зараз коштує в ЄС 18 450 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німецьке представництво Skoda показало Octavia Tour з пробігом 1 млн км.