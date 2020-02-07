Головна Новини
8 лютого • оновлено в 07:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Представлена найкрутіша версія Renault Duster: фото

40т
Читати матеріал російською

Популярний бюджетний кросовер Renault Duster, який займає одну з лідируючих позицій на ринку нових авто в Україні, оновився і отримав позашляхову модифікацію.

Як з'ясував OBOZREVATEL, компактний кросовер Рено Дастер 2020 показали в новій стилізованій версії, натхненній позашляховиками. В першу чергу, це торкнулося оформлення переднього бампера.

У кросовера Renault Duster змінився дизайн

У кросовера Renault Duster змінився дизайн

group.renault.com

Спереду новий Renault Duster 2020 отримав більш брутальний в порівнянні з базовою моделлю вид завдяки виконаним з нефарбованого пластика крупним елементам і додатковій світлотехніці.

Новини
Renault показала найнесподіваніший кросовер: фото

Напевно зміни торкнулися і заднього бампера, проте фотографії корми виробник не поширив. Але можна подивитися на салон Рено Дастер – новий кросовер отримав передню панель зі збільшеним екраном інформаційно-розважальної системи.

Салон Renault Duster демонструє покращений екран мультимедіа

Салон Renault Duster демонструє покращений екран мультимедіа

group.renault.com

Усередині колишня версія Рено Дастер виглядає трохи простіше

Усередині колишня версія Рено Дастер виглядає трохи простіше

group.renault.com

В цілому зовнішні оновлення виконали в стилі пікапа Renault Duster Oroch, який побудований на базі кросовера минулого покоління. Так само, як і "вантажівка", нова модифікація розроблена для ринку Південної Америки. Проте, модель може натякати на характер оновлення глобальної версії, яка в тому числі продається в Україні.

Зовнішність оновленого Renault Duster виконали в стилі пікапа Oroch

Зовнішність оновленого Renault Duster виконали в стилі пікапа Oroch

group.renault.com

Ми з вами звикли бачити Renault Duster таким

Ми з вами звикли бачити Renault Duster таким

group.renault.com

Новий кросовер Renault Duster 2020 запропонують з атмосферним 1.6 і турбованим 1.33. Двигуни будуть поєднуватися з 5-ступеневою механічною КПП і варіатором. Варто відзначити, що Renault Duster – дуже космополітичний автомобіль. Його різні модифікації представлені майже у всьому світі.

Новини
Невже новий Renault Duster: загадковий кросовер побачили на вулиці

Наприклад, варто згадати версію для індійського ринку. Там як і раніше продають модель першого покоління, яка не так давно пройшла модернізацію і тепер схожа на новий кросовер, який ми з вами так добре знаємо.

В Індії продають зовсім інший кросовер Renault Duster

В Індії продають зовсім інший кросовер Renault Duster

group.renault.com

Як розповідав OBOZREVATEL, скоро новий Renault Sandero отримає суперника від Hyundai. Компактний гетчбек отримає стильний дизайн.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини бюджетний автомобіль кросовер нові авто авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
4
Смішно
34
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги