Представлена найкрутіша версія Renault Duster: фото

Популярний бюджетний кросовер Renault Duster, який займає одну з лідируючих позицій на ринку нових авто в Україні, оновився і отримав позашляхову модифікацію.

Як з'ясував OBOZREVATEL, компактний кросовер Рено Дастер 2020 показали в новій стилізованій версії, натхненній позашляховиками. В першу чергу, це торкнулося оформлення переднього бампера.

У кросовера Renault Duster змінився дизайн group.renault.com

Спереду новий Renault Duster 2020 отримав більш брутальний в порівнянні з базовою моделлю вид завдяки виконаним з нефарбованого пластика крупним елементам і додатковій світлотехніці.

Напевно зміни торкнулися і заднього бампера, проте фотографії корми виробник не поширив. Але можна подивитися на салон Рено Дастер – новий кросовер отримав передню панель зі збільшеним екраном інформаційно-розважальної системи.

Салон Renault Duster демонструє покращений екран мультимедіа group.renault.com

Усередині колишня версія Рено Дастер виглядає трохи простіше group.renault.com

В цілому зовнішні оновлення виконали в стилі пікапа Renault Duster Oroch, який побудований на базі кросовера минулого покоління. Так само, як і "вантажівка", нова модифікація розроблена для ринку Південної Америки. Проте, модель може натякати на характер оновлення глобальної версії, яка в тому числі продається в Україні.

Зовнішність оновленого Renault Duster виконали в стилі пікапа Oroch group.renault.com

Ми з вами звикли бачити Renault Duster таким group.renault.com

Новий кросовер Renault Duster 2020 запропонують з атмосферним 1.6 і турбованим 1.33. Двигуни будуть поєднуватися з 5-ступеневою механічною КПП і варіатором. Варто відзначити, що Renault Duster – дуже космополітичний автомобіль. Його різні модифікації представлені майже у всьому світі.

Наприклад, варто згадати версію для індійського ринку. Там як і раніше продають модель першого покоління, яка не так давно пройшла модернізацію і тепер схожа на новий кросовер, який ми з вами так добре знаємо.

В Індії продають зовсім інший кросовер Renault Duster group.renault.com

Як розповідав OBOZREVATEL, скоро новий Renault Sandero отримає суперника від Hyundai. Компактний гетчбек отримає стильний дизайн.

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