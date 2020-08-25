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Працівник СТО продав чуже авто, яке йому привезли на ремонт

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
5,3 т.
Працівник СТО продав чуже авто, яке йому привезли на ремонт

Механік продав Опель, який йому привезли на ремонт.. Фото: Drom

Курйозний випадок стався в Хорватії. Автомеханік отримав у тимчасове розпорядження автомобіль для ремонту, але замість виконання своїх безпосередніх обов'язків продав "залізну конячку" клієнта.

Як передає Poslovni.hr, до 39-річного механіка звернувся власник старої Opel Corsa, яка потребувала ремонту. Майстер оглянув автомобіль і погодився взятися за роботу, оцінивши її в 1115 євро.

Однак, отримавши гроші на купівлю запчастин і ремонт, 39-річний чоловік продав автомобіль за 1460 євро. Для здійснення протиправних дій він підробив документи, зокрема й договір про купівлю-продаж машини. Сукупний матеріальний збиток склав 3365 євро.

Пізніше поліція затримала нечистого на руку автомеханіка. Після завершення розслідування правоохоронці відправили справу до прокуратури Загреба і тепер справою займеться суд. Чоловікові загрожує кримінальне покарання.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні працівник СТО викрав Porsche, не вдаючись до зламу самого авто.

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