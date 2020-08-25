Працівник СТО продав чуже авто, яке йому привезли на ремонт

Механік продав Опель, який йому привезли на ремонт.. Фото: Drom

Курйозний випадок стався в Хорватії. Автомеханік отримав у тимчасове розпорядження автомобіль для ремонту, але замість виконання своїх безпосередніх обов'язків продав "залізну конячку" клієнта.

Як передає Poslovni.hr, до 39-річного механіка звернувся власник старої Opel Corsa, яка потребувала ремонту. Майстер оглянув автомобіль і погодився взятися за роботу, оцінивши її в 1115 євро.

Однак, отримавши гроші на купівлю запчастин і ремонт, 39-річний чоловік продав автомобіль за 1460 євро. Для здійснення протиправних дій він підробив документи, зокрема й договір про купівлю-продаж машини. Сукупний матеріальний збиток склав 3365 євро.

Пізніше поліція затримала нечистого на руку автомеханіка. Після завершення розслідування правоохоронці відправили справу до прокуратури Загреба і тепер справою займеться суд. Чоловікові загрожує кримінальне покарання.

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