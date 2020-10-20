Пожежні свідомо знищили новий Ford Mustang Shelby GT500

Віталій Сазонов Новини 10:00, 20.10.2020

Пожежний департамент Дірборна (штат Мічиган, США) перетворив новий 760-сильний Ford Mustang Shelby GT500 на купу металу. Ніякої помилки при цьому не відбулося: автомобіль "утилізували" навмисно – він став тренувальною машиною, на якій вогнеборці відпрацьовували навички надання першої допомоги постраждалим в ДТП.

Як пише Motor Trend, в разі дорожньо-транспортної пригоди пожежники повинні моментально оцінити обстановку і зробити все швидко і чітко, щоб дістати людей з пошкоджених транспортних засобів. Для цього вони часто практикуються в умовах, максимально наближених до реальних: беруть автомобіль, відключають живлення, акуратно розбивають скло і зрізають зовнішні кузовні панелі. І в даному випадку їхньою "жертвою" стала досить незвичайна машина – Shelby GT500.

Ford Mustang Shelby GT500, знищений пожежними
motortrend.com

Втім, спорткар від самого спочатку був приречений на загибель. Річ у тім, що це передсерійний екземпляр, продаж і експлуатація якого були неможливими. Тому Ford вирішив його не утилізувати, а подарувати пожежним, щоб машина ще послужила з користю для суспільства.

Ford Mustang Shelby GT500, знищений пожежними
motortrend.com

Однак деякі фанати "Мустанга" все одно засмутилися. "Якого б*са, адже з цією машиною все було добре? Незважаючи на те, що спорткар підлягав знищенню, його можна було використовувати в якості відмінного демонстраційного екземпляра. А ви його знищили", – написав один з користувачів в коментарі до новини у соцмережах.

Ford Mustang Shelby GT500.
motortrend.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що перший електромобіль Porsche розбили через 20 секунд після старту.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Зеленський назвав умови повернення до жорсткого карантину в Україні

У Києві таксист зґвалтував керівницю юркомпанії й намагався задушити

Чому депутатам маски закуповує держава, а школярам повинні батьки?

Зеленського оточує багато людей, які працюють на Росію, – Смешко

Офіс Зеленського – про заборону книги "Справа Василя Стуса": здивовані, але незалежність судів під сумнів не ставимо