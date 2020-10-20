Пожежні свідомо знищили новий Ford Mustang Shelby GT500

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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1,3 т.
Пожежні свідомо знищили новий Ford Mustang Shelby GT500

Пожежний департамент Дірборна (штат Мічиган, США) перетворив новий 760-сильний Ford Mustang Shelby GT500 на купу металу. Ніякої помилки при цьому не відбулося: автомобіль "утилізували" навмисно – він став тренувальною машиною, на якій вогнеборці відпрацьовували навички надання першої допомоги постраждалим в ДТП.

Як пише Motor Trend, в разі дорожньо-транспортної пригоди пожежники повинні моментально оцінити обстановку і зробити все швидко і чітко, щоб дістати людей з пошкоджених транспортних засобів. Для цього вони часто практикуються в умовах, максимально наближених до реальних: беруть автомобіль, відключають живлення, акуратно розбивають скло і зрізають зовнішні кузовні панелі. І в даному випадку їхньою "жертвою" стала досить незвичайна машина – Shelby GT500.

Ford Mustang Shelby GT500, знищений пожежними

Втім, спорткар від самого спочатку був приречений на загибель. Річ у тім, що це передсерійний екземпляр, продаж і експлуатація якого були неможливими. Тому Ford вирішив його не утилізувати, а подарувати пожежним, щоб машина ще послужила з користю для суспільства.

Ford Mustang Shelby GT500, знищений пожежними

Однак деякі фанати "Мустанга" все одно засмутилися. "Якого б*са, адже з цією машиною все було добре? Незважаючи на те, що спорткар підлягав знищенню, його можна було використовувати в якості відмінного демонстраційного екземпляра. А ви його знищили", – написав один з користувачів в коментарі до новини у соцмережах.

Ford Mustang Shelby GT500.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що перший електромобіль Porsche розбили через 20 секунд після старту.

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