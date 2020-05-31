Позашляховик Toyota Prado переїде на платформу Camry

Ми всі з нетерпінням чекаємо Toyota Land Cruiser 300. Але японський виробник готує нову генерацію Toyota Prado, який до 2022 року перетвориться на кроссовер на платформі Camry.

Про це повідомляє Autohome з посиланням на внутрішні джерела в компанії. За попередньою інформацією, новий позашляховик Тойота Ленд Крузер з'явиться до 2022 року. В основі моделі буде модульна платформа TNGA, різні варіації якої використані в основі нових Toyota RAV4, Highlander і Toyota Camry.

Актуальний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado toyota.com

Авжеж, за розмірами новий Тойота Прадо 2022 ближче до двох останніх. Для порівняння, розміри Тойота Хайлендер 2020 модельного року (четверте покоління) 4950 / 1930 / 1730 мм. За інформацією інсайдерів, габарити нового Toyota Prado 2022 року складають 4830 / 1880 / 1850 мм.

Актуальний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado toyota.com

На дизайн моделі жодних натяків немає. Незважаючи на те, що конструктивно автомобіль перетвориться на кроссовер, зовнішність можуть виконати в дуже модному ретро-стилі, який сьогодні активно використовують багато SUV. Можливо, дизайнери навіть зроблять своєрідне стилістичне відсилання до Toyota FJ Cruiser.

Toyota FJ Cruiser може повернутися у вигляді нового Prado 2022 toyota.com

Очікується, що в моторній лінійці будуть бензиновий двигун об'ємом 2,5 л на 205 к.с. та 2,8-літровий дизель потужністю 177 к.с. Але 6-ступеневу автоматичну КПП планують замінити варіатором. Можливо, це пов'язано з тим, що новий Toyota Land Cruiser Prado стане гібридом. Але точної інформації про це поки немає. В будь-якому разі, спершу дебютує новий Тойота Ленд Крузер 300.

Великий кросовер Toyota Higlander побудований на TNGA toyota.com

Toyota Camry також використовує в своїй основі платформу TNGA toyota.com

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