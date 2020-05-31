Позашляховик Toyota Prado переїде на платформу Camry
Ми всі з нетерпінням чекаємо Toyota Land Cruiser 300. Але японський виробник готує нову генерацію Toyota Prado, який до 2022 року перетвориться на кроссовер на платформі Camry.
Про це повідомляє Autohome з посиланням на внутрішні джерела в компанії. За попередньою інформацією, новий позашляховик Тойота Ленд Крузер з'явиться до 2022 року. В основі моделі буде модульна платформа TNGA, різні варіації якої використані в основі нових Toyota RAV4, Highlander і Toyota Camry.
Авжеж, за розмірами новий Тойота Прадо 2022 ближче до двох останніх. Для порівняння, розміри Тойота Хайлендер 2020 модельного року (четверте покоління) 4950 / 1930 / 1730 мм. За інформацією інсайдерів, габарити нового Toyota Prado 2022 року складають 4830 / 1880 / 1850 мм.
На дизайн моделі жодних натяків немає. Незважаючи на те, що конструктивно автомобіль перетвориться на кроссовер, зовнішність можуть виконати в дуже модному ретро-стилі, який сьогодні активно використовують багато SUV. Можливо, дизайнери навіть зроблять своєрідне стилістичне відсилання до Toyota FJ Cruiser.
Очікується, що в моторній лінійці будуть бензиновий двигун об'ємом 2,5 л на 205 к.с. та 2,8-літровий дизель потужністю 177 к.с. Але 6-ступеневу автоматичну КПП планують замінити варіатором. Можливо, це пов'язано з тим, що новий Toyota Land Cruiser Prado стане гібридом. Але точної інформації про це поки немає. В будь-якому разі, спершу дебютує новий Тойота Ленд Крузер 300.
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