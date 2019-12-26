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26 грудня • оновлено в 15:33
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Позашляховик розстріляного комуніста продали за 1 000 000

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Унікальний позашляховик ARO 304, який належав Ніколае Чаушеску, продали на аукціоні в Румунії за 189 180 леїв, що трохи перевищує 1 мільйон гривень.

Компанія ARO припинила існування в 2006 році. А Чаушеску був розстріляний в 1989 році. Свій автомобіль диктатор використовував для полювання і офіційних заходів. Як стало відомо OBOZREVATEL, підсумкова ціна лоту приблизно в два рази перевершила стартову.

ARO 304 пішов з молотка майже за 1 020 000 грн!

ARO 304 пішов з молотка майже за 1 020 000 грн!

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Президентський ARO 304 відрізнявся від базової моделі. Салон оброблений натуральною шкірою, а в даху – великий люк, що відкривається. Особливий автомобіль підготували в 1977 році.

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Цікаво, що вперше на аукціоні ARO 304 Ніколае Чаушеску був проданий в 2002 році. Але через кілька років у його власника (заможного бізнесмена) автомобіль конфіскували за податкове шахрайство.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто б/к автомобіль позашляховик новини
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