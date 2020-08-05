Позашляховик Nissan з пробігом 1 600 000 км завершив свій шлях

Знаменитий позашляховик Nissan Frontier американця Брайана Мерфі, який подолав на своєму автомобілі одні мільйон миль (1 600 000 км), повернувся додому.

Пікап вирушить на рідний завод Ніссан в штаті Теннессі, де і був виготовлений 13 років тому. Замість нього Мерфі отримав новий Nissan Frontier 2020 модельного року абсолютно безкоштовно в якості подяки за відданість бренду та демонстрацію видатної надійності автомобілів Ніссан.

Старий пікап 2007 року випуску буде завжди знаходитися на заводі, як нагадування про приголомшливу робоу людей, які там працюють, створюючи найбільш якісні автомобілі в світі.

Брайан Мерфі зумів накатати на Nissan Frontier 1 600 000 км під час роботи кур'єром. Фото: motor1.com

Брайан Мерфі працює кур'єром. Протягом 13 років експлуатації свого Frontier він в середньому щодня проводив по 13 годин за кермом, завдяки чому і накатав на машині 1 600 000 км. Це приблизно в 5 разів перевищує середній пробіг в США за той же час для подібного автомобіля.

За 13 років експлуатації Nissan не потурбував власника поломками. Фото: motor1.com

Що замінили в Nissan Frontier за 13 років:

радіатор і генератор (заміна була проведена приблизно на 720 000 км);

водійське сидіння (800 000 км);

ланцюг ГРМ (1,12 млн км, профілактична заміна);

зчеплення (1,28 млн км).

В цілому автомобіль показав себе дуже надійним і не засмучував свого власника поломками. Але його життєвий цикл завершено, хоча старий пікап Ніссан знаходиться в гарному технічному стані. Тепер Мерфі буде експлуатувати новий автомобіль. Виглядає він так само, але оснащений вдосконаленим двигуном V6 потужністю 310 к.с.

Брайан Мерфі отримав пікап Nissan Frontier 2020 року, який виглядає дуже впізнавано. Фото: motor1.com

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