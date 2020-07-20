Позашляховик Лада Нива хочуть випускати у Німеччині

На початку літа цього року АвтоВАЗ покинув ринок Європи через невідповідність його продукції екологічним нормам. Але, як виявилося, не всім це сподобалося – зокрема, полишання брендом Лада країн ЄС сильно засмутило німців.

Не так давно цій новині обурився імпортер автомобілів Лада у Німеччині, звернувшись до "відповідних інстанцій" з проханням про відновлення постачань. А тепер і зовсім ходять розмови про те, щоб налагодити випуск однієї з моделей бренду ВАЗ в цій країні.

Йдеться про позашляховик Lada 4x4, який також відомий як Нива. Журнал "Автоброкер" пише, що виходець із Росії, засновник стартапу Partisan Motors Юрій Постніков, зібрав групу ентузіастів, з якою хоче почати виробництво Ниви на території Німеччини. Відповідну майданчик планується організувати в місті Магдебург.

Lada 4x4. Фото: wroom.ru

За словами бізнесмена, "у групи дизайнерів та інженерів вже є всі необхідні дослідження та домовленості з учасниками ринку і владою щодо створення дрібносерійного виробництва" автомобіля.

Причому, крім класичної Ниви, німецька група планує також випускати позашляховик і в інших кузовах, а також версіях для оффроад-турнірів і ралі-рейдів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що кросовер Chevrolet Niva почали випускати з логотипом Lada.