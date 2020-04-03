Позашляховик для Путіна виявили в Заполяр'ї

У Швеції фотошпигуни виявили російський позашляховик Aurus Komendant, який проходить дорожні випробування на засніжених дорогах Заполяр'я.

Автомобіль, що отримав ім'я Komendant, побудований на тій же платформі, що і седан Senat. Так як, за радянською традицією, придумати що-небудь своє у не виходить, в Aurus продовжують займатися плагіатом на тему Rolls-Royce. На цей раз джерелом натхнення послужив розкішний Cullinan.

Aurus Komendant carscoops.com

Aurus Komendant carscoops.com

Aurus Komendant carscoops.com

Під його масивним капотом ховається гібридний силовий агрегат на базі 4,4-літрового V8. Сумарна потужність у седана становить 598 к.с., а обертовий момент досягає 880 Нм. Очікується, що позашляховик буде менш динамічним, ніж седан, через гіршу аеродинаміки.

Aurus Komendant carscoops.com

Aurus Motors планує презентувати SUV Komendant для путінського кортежу і держчиновників до кінця нинішнього року, а ось комерційні продажі приватним особам почнуться не раніше 2022 року. У планах компанії побудувати приблизно 200 позашляховиків.

Aurus Komendant carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Rolls-Royce представив унікальну версію свого позашляховика.

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