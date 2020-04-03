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3 квітня • оновлено в 10:44
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Позашляховик для Путіна виявили в Заполяр'ї

1.3т
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У Швеції фотошпигуни виявили російський позашляховик Aurus Komendant, який проходить дорожні випробування на засніжених дорогах Заполяр'я.

Автомобіль, що отримав ім'я Komendant, побудований на тій же платформі, що і седан Senat. Так як, за радянською традицією, придумати що-небудь своє у не виходить, в Aurus продовжують займатися плагіатом на тему Rolls-Royce. На цей раз джерелом натхнення послужив розкішний Cullinan.

Aurus Komendant

Aurus Komendant

carscoops.com

Aurus Komendant

Aurus Komendant

carscoops.com

Aurus Komendant

Aurus Komendant

carscoops.com

Під його масивним капотом ховається гібридний силовий агрегат на базі 4,4-літрового V8. Сумарна потужність у седана становить 598 к.с., а обертовий момент досягає 880 Нм. Очікується, що позашляховик буде менш динамічним, ніж седан, через гіршу аеродинаміки.

Aurus Komendant

Aurus Komendant

carscoops.com

Aurus Motors планує презентувати SUV Komendant для путінського кортежу і держчиновників до кінця нинішнього року, а ось комерційні продажі приватним особам почнуться не раніше 2022 року. У планах компанії побудувати приблизно 200 позашляховиків.

Aurus Komendant

Aurus Komendant

carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Rolls-Royce представив унікальну версію свого позашляховика.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія
Теги
новини авто позашляховик кросовер Rolls-Royce нові авто
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