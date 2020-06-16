Позашляховий седан Citroen за $12 000 показали на живих фото

Наприкінці квітня компанія Citroen представила бюджетний седан підвищеної прохідності під назвою C3L. Минуло півтора місяці, і ось новинка здалася на живих фото (заодно був розсекречений і салон). Крім того, став відомий прайс-лист.

Citroen C3L створювався з прицілом на китайський ринок, саме там його продаж і стартує (втім, невідомо, чи будуть модель взагалі продавати в будь-якій іншій країні). Ціна автомобіля – 12 000 – 14 800 доларів в залежності від комплектації, таким чином, він дійсно потрапляє до бюджетний сегменту.

Citroen C3L

C3L є прямим родичем Citroen C-Elysee, причому з останнім його споріднює не тільки дизайн, але й платформа. Крім того, у нього така сама колісна база – 2655 мм. Габарити чотиридверки становлять 4505 х 1748 х 1513 мм.

Citroen C3L

Citroen C3L

Позашляховий вигляд седану надає характерний пластиковий обвіс, а ось кліренс, на подив, виявився не таким вже й великим – лише 147 мм.

Citroen C3L

Салон Citroen C3L має простеньку обробку, хоча є версії з хорошим оснащенням – зокрема, з системою мультимедіа (екран на 9 дюймів), камерою заднього виду та люком в даху. Також вражає багажник – його обсяг становить чималі 627 л.

Citroen C3L

Citroen C3L

У лінійку двигунів крос-седана входять два агрегати: атмосферний 1.6 (117 к.с.) та турбомотор 1.2 (116 к.с.). Перший зістиковується з МКПП або АКПП на вибір покупця, а для другого доступна одна трансмісія – шестиступеневий "робот" з двома мокрими зчепленнями.

У продаж Citroen C3L надійде до кінця літа.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що днями Citroen представив 9-місний електромобіль.