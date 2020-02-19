Повнопривідна Toyota Camry: журналісти розповіли всю правду про новинку

Восени минулого року Toyota представила повнопривідну Camry. Напередодні початку продажу автомобіль дали на тест провідним американським журналістам, які поділилися враженнями про новинку.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Toyota Camry AWD випробували редактори таких видань, як Autoblog, CNET, Jalopnik. Оскільки повнопривідна Кемрі робилася з прицілом на зимову експлуатацію (для кращої прохідності), тестували автомобіль у відповідних умовах – на гірській, засніженій трасі.

Toyota Camry AWD autoblog.com

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Але перейдемо ближче до суті. Головна відмінність Toyota Camry AWD від стандартного передньопривідного автомобіля – опційний повний привід Dynamic Torque Control AWD від кросовера RAV4. Його суть полягає в тому, що коли машина пробуксовує, половину тяги (рівно 50%) система передає на задні колеса. В інший час увесь крутний момент надходить виключно на передні колеса – заради економії палива. При цьому передбачена така технологія лише для однієї версії моделі: тієї, що оснащується 2,5-літровим бензиновим двигуном, який працює в парі з 8АКПП.

Toyota Camry AWD autoblog.com

Але крім самої системи Dynamic Torque Control AWD, від RAV4 також перекочувала роздавальна коробка, задній диференціал і задня підвіска, яку адаптували спеціально під седан. Карданний вал дістався від Highlander. Ще одна відмінність новинки – роздвоєна вихлопна система, яка додає зайві 3-4 кінських сили (сумарна ж віддача – 202-205 сил в залежності від комплектації).

Toyota Camry AWD autoblog.com

Toyota Camry AWD autoblog.com

Toyota Camry AWD autoblog.com

Toyota Camry AWD autoblog.com

З таким доважком Toyota Camry AWD важча за передньопривідну модель на 75 кг, але в плані витрати вона не далеко пішла: в змішаному циклі машина споживає 8,1 л, в місті – 9,4 л, а на трасі – 6,9 л. При цьому кліренс у новинки більше на 5 мм, однак журналісти заявляють, що користі від цього відверто небагато.

Що ж стосується їздових якостей Toyota Camry AWD, закордонні колеги відзначили такі моменти за підсумками зимового тесту:

нейтрально справляється з поворотами;

динамічно піднімається в гору;

гостре рульове управління;

гарне зчеплення з дорогою;

надлишкова обертальність на великих швидкостях;

не вистачає потужності двигуна;

є пробуксовка на слизькому дорожньому покритті (але підвели шини).

В цілому ж, експерти залишилися задоволені автомобілем, але відзначили, що Toyota Camry AWD добре підходить для зимових умов – в інших випадках краще розглянути варіант покупки Camry з двигуном V6, якщо є потреба в потужному седані.

Toyota Camry AWD autoblog.com

Toyota Camry AWD autoblog.com

У продаж на американському ринку Toyota Camry AWD надійде вже навесні, а от чи буде у неї європейська версія, невідомо.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вже в наступному місяці Toyota представить маленький кросовер в стилі RAV4, який кине виклик Nissan Juke.

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