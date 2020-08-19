Повний автопілот Tesla з'явиться на електромобілях за пару місяців

Автопілот 5 рівня – найбільш просунута система автономного водіння, про яку можна говорити на сьогодні. Tesla планує впровадити її в свої електромобілі за пару місяців.

Ілон Маск, за інформацією Electrec, говорить про термін в 6-10 тижнів для появи системи автопілоту п'ятого рівня Full Self-Driving на обмеженій кількості автомобілів Тесла для певного числа клієнтів. Вони стануть своєрідною фокус-групою, яка в тестовому режимі буде використовувати повністю автономне водіння і надалі поділиться своєю думкою.

Цікаво, що Ілон Маск користується ранньою версією Full Self-Driving вже якийсь час і, авжеж, добре відгукується про систему. Після закінчення тестування компанія планує впровадити систему на всі свої моделі.

Автопілот 5-го рівня не вимагає участі водія. Фото: autogeek.com.ua

Законодавчої бази з цього приводу поки не існує. Пересування дорогами загального користування повністю автономно пілотованих автомобілів заборонено. П'ятий рівень системи передбачає самостійну роботу транспортного засобу, при цьому втручання водія не потрібно. Йому навіть можна не стежити за дорогою і не тримати руки на кермі.

У Tesla мають намір домогтися змін в законодавчій базі, щоб домогтися легітимного перебування електромобілів з автопілотом на дорогах загального користування.

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