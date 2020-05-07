АвтоВАЗ зареєстрував непристойну назву для машини

АвтоВАЗ, який виробляє автомобілі під брендом Лада, зареєстрував нові торгові марки. Надалі такі імена можуть отримати нові моделі, проте звучить це дивно.

Як повідомляє Drom, в базу Роспатенту були внесені назви Forta, Tensa і Kayna. Цікаво, що АвтоВАЗ давно перестав називати свої моделі словами з російської мови, тому зарубіжні запозичення тривають.

У Lada Vesta зовсім не російська назва lada.ru

У кожного із зареєстрованих слів є певне значення. На румунській мові Forta – це сила. Tensa запозичене з іспанської та означає час. Все досить нейтрально до того моменту, поки не з'являється сенс слова Kayna.

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Так історично називали співачок і поетес, якими в основному працювали рабині в країнах Близького Сходу. Незважаючи на спочатку низький соціальний статус, могли домогтися популярності та досить високого становища в суспільстві. Якщо "пробитися" не вдавалося, кайни займалися проституцією.

Lada Kayna – дуже неоднозначна назва скріншот, Роспатент

Яке в результаті відношення таке слово може мати до автомобілів Лада, припустити важко. Цікаво також, що категорія патентних реєстрацій, в яку АвтоВАЗ вніс нові назви, відноситься не тільки до автомобілів, але і до іграшок.

скріншот, Роспатент

скріншот, Роспатент

Найдорожчий автомобіль Лада, як повідомляв OBOZREVATEL, вирушив у продаж за неймовірною ціною.