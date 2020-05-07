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7 травня • оновлено в 18:42
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АвтоВАЗ зареєстрував непристойну назву для машини

9.3т
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АвтоВАЗ, який виробляє автомобілі під брендом Лада, зареєстрував нові торгові марки. Надалі такі імена можуть отримати нові моделі, проте звучить це дивно.

Як повідомляє Drom, в базу Роспатенту були внесені назви Forta, Tensa і Kayna. Цікаво, що АвтоВАЗ давно перестав називати свої моделі словами з російської мови, тому зарубіжні запозичення тривають.

У Lada Vesta зовсім не російська назва

У Lada Vesta зовсім не російська назва

lada.ru

У кожного із зареєстрованих слів є певне значення. На румунській мові Forta – це сила. Tensa запозичене з іспанської та означає час. Все досить нейтрально до того моменту, поки не з'являється сенс слова Kayna.

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Так історично називали співачок і поетес, якими в основному працювали рабині в країнах Близького Сходу. Незважаючи на спочатку низький соціальний статус, могли домогтися популярності та досить високого становища в суспільстві. Якщо "пробитися" не вдавалося, кайни займалися проституцією.

Lada Kayna – дуже неоднозначна назва

Lada Kayna – дуже неоднозначна назва

скріншот, Роспатент

Яке в результаті відношення таке слово може мати до автомобілів Лада, припустити важко. Цікаво також, що категорія патентних реєстрацій, в яку АвтоВАЗ вніс нові назви, відноситься не тільки до автомобілів, але і до іграшок.

АвтоВАЗ зареєстрував непристойну назву для машини

скріншот, Роспатент

АвтоВАЗ зареєстрував непристойну назву для машини

скріншот, Роспатент

Найдорожчий автомобіль Лада, як повідомляв OBOZREVATEL, вирушив у продаж за неймовірною ціною.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
бюджетний автомобіль Лада ВАЗ нові авто авто
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Knyaz Vladimir
Knyaz Vladimir
Tensa на испанском языке переводится совсем не ВРЕМЯ, а НАТЯНУТАЯ, НАПРЯЖЁННАЯ.
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