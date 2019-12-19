Повернення обов'язкового техогляду: чекаємо падіння цін на авто

В Україні продовжують наполягати на поверненні обов'язкового техогляду автомобілів. Причому статися це може вже в наступному році (раніше ж повернення планувалося у 2022-му).

Як розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр інфраструктури Владислав Криклій, повернення технічного огляду необхідно по ряду причин. Серед них:

ТО авто є обов'язковим в рамках угоди про асоціацію з ЄС;

це питання безпеки та екології.

ТО в Україні може повернутися вже в 2020-му

Міністр підкреслив, що скасування теохогляду авто (у 2011 році) було помилкою: зокрема тому, що держава через це недоотримала значні надходження до бюджету.

Повертати ТО, швидше за все будуть поетапно.

Можливо, там буде запропоновано поступове впровадження, наприклад, починаючи з переобладнаних машин, тих, які вперше ввозяться, вживані машини, ввезені з-за кордону автомобілі, перевірка раз на два роки ... Треба це поступово впроваджувати, щоб підготувати інфрастуктурні середу, - заявив Криклій.

При цьому Криклій вважає, що в тих умовах, які існують зараз, вдасться уникнути умов для хабарів, щоб не повторювалися схеми, коли ТО проводився Державтоінспекцією. Вирішити це проблему можна буде шляхом відеофіксації процедури огляду.

Купити або продати подешевшають, якщо повернуть ТО autocentre.ua

Варто відзначити, що якщо в Україні дійсно повернуть техогляд, то це, безперечно, відобразиться на ринку вживаних авто. Зараз стан машин ніяк не контролюється (контроль відбувається на розсуд власника), що дає можливість продавати відвертий "мотлох" за немаленькі гроші. Якщо ж ТО повернуть, велика кількість з таких авто не зможуть його пройти, і цілком логічно, що при початковій ціні, скажімо, у 4000 доларів автомобіль буде вже коштувати лише $ 1000.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, українські КрАЗи почнуть збирати в Африці.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!