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Повернення обов'язкового техогляду авто в Україні: названо важливий нюанс

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У разі запровадження в Україні обов'язкового техогляду особистого автотранспорту, до 90% ввезених до країни б/в іномарок не зможуть його пройти.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV глава Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко. За його словами, введення обов'язкового техогляду несе в собі великі корупційні ризики.

Назаренко нагадав, що Україна в 2014 році, підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, взяла на себе зобов'язання протягом 5 років ввести обов'язковий техогляд легкових і вантажних автомобілів.

"Я прогнозую, що 80-90% б/в іномарок в Україні цей техогляд, якщо він буде чесним, а не торгівля талончиками, просто не пройдуть. У них, наприклад, повирізали каталізатори, а акцент робиться, відповідно до директив ЄС, навіть не на безпеку автомобіля, а на екологічність", – пояснив він.

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За словами експерта, такі автомобілі, теоретично, не повинні допускатися на українські дороги.

"Я свого часу ходив до екс-президента Януковича, і мені з колегами вдалося його переконати скасувати корупційний техогляд, який існував до 2011 року. Я не хочу, щоб знову з'явився корупційний техогляд, я розумію, що будуть проблеми. Я вважаю, що в угоді з ЄС ми трохи погарячкували. Ми підписали деякі моменти щодо техогляду, які нам треба запроваджувати поступово", – пояснив Назаренко.

Повернення обов'язкового техогляду авто в Україні: названо важливий нюанс

newsone.ua

Як писав OBOZREVATEL, проект нового закону про періодичну перевірку транспортних засобів на придатність до експлуатації був опублікований на сайті Міністерства інфраструктури 6 травня і був доступний для публічного обговорення до 6 червня 2019 року.

Згідно з документом, відновити обов'язковий ТО в Україні мають намір з 2022 року. Його проведення буде віддане комерційним техстанціям, які отримають необхідні сертифікати, а штрафи за несвоєчасне проходження техогляду виростуть. Контроль покладено на співробітників Національної поліції.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Автоновини України
Особа
Олег Назаренко
Місце
Україна
Теги
авто б/к автомобіль техогляд
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