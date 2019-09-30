Повернення обов'язкового техогляду авто в Україні: названі ризики

Повернення в Україні обов'язкового техогляду особистого автотранспорту не допоможе знизити аварійність на дорогах, але створить додаткове джерело корупції.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV автоюрист Денис Конюшко, аналізуючи відповідну ініціативу української влади.

"Заради справедливості варто сказати, що повернення техогляду – це ідея не наших чиновників, а тієї угоди, яку ми підписали з Євросоюзом. Ми, відповідно до цієї угоди, повинні повернути технічний огляд. Чим люди думали, коли підписували цю угоду – інше питання", – зазначив юрист.

Конюшко назвав це рішення неправильним і пояснив, що лише 0,3% від загальної кількості ДТП трапилися внаслідок поганого технічного стану автомобіля.

За його словами, в Україні після скасування обов'язкового техогляду з 2011 року по 2019 рік кількість аварій "не те що збільшилася, а навіть зменшилася".

"Автомобіль – джерело підвищеної небезпеки і сам власник повинен належним чином підтримувати і експлуатувати транспортний засіб, він несе за це відповідальність. Якщо просто прийти, заплатити 1000 або 2000 грн за наклейку, що ти пройшов техогляд, це не забезпечить відсутність ДТП", – заявив автоюрист.

При цьому експерт висловив переконання, що техогляд повернуть, оскільки українська влада "хоче виконати вимоги ЄС".

avito.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна в 2014 році, підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, взяла на себе зобов'язання протягом 5 років ввести обов'язковий техогляд легкових і вантажних автомобілів.

Міністерство інфраструктури раніше публікувало відповідний законопроект для публічного обговорення. Згідно з документом, відновити обов'язковий ТО в Україні мають намір з 2022 року. Його проведення буде віддане комерційним техстанціям, які отримають необхідні сертифікати, а штрафи за несвоєчасне проходження техогляду виростуть.

Глава Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що в разі введення в Україні техогляду до 90% ввезених в країну вживаних іномарок не зможуть його пройти.

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