Потужний суперкар Chevrolet Corvette зняли на камеру у Львові

У Львові помітили Chevrolet Corvette C7 Stingray, який має версію купе Z06.

Модель оснащена 6,2-літровим компресорним V8, який розвиває 650 к. с. і має чималий крутний момент у 880 Н∙м. Про це повідомляє сайт ТопЖыр.

Для спорткара доступна 7-ступінчаста механічна або 8-ступінчаста автоматична КПП. З будь-якою з них розгін до сотні займає близько 3,2 с, а максимальна швидкість – 320 км/год.

Зазначається, що на фото Corvette з опціонним пакетом Z07, що можна визначити по обвісу та спойлеру. Версія також включає адаптивні амортизатори і керамічні гальма Brembo.

До речі, це не перший Chevrolet Corvette C7 Stingray у Львові. Два таких помітили у місті ще у 2018 році. Обидва авто були стандартної моделі з кузовом тарга. Вона має 6,2-літровий V8 з безпосереднім уприскуванням на 460 л. с та може розганятися до 100 км/год за 3,8 с і розвивати 313 км/год.

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