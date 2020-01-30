Потрійне послання на кузові: у Києві жорстко покарали героя парковки

У Києві знову жорстко покарали героя парковки. На цей раз поплатився власник Chevrolet Cruze, який залишив своє авто на газоні.

Випадок стався на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі столиці.

Як з'ясував OBOZREVATEL, незадоволені вчинком водія громадяни (або ж громадянин) залишили на автомобілі послання у вигляді великих каменів. Однак, судячи з фото, обійшлося без пошкоджень: "послання" просто акуратно поклали на капот, дах та багажник авто.

Покарання героя парковки facebook.com/darnica.live1

Фотографії цієї "народної відплати" з'явилися відразу у декількох спільнотах Facebook – зокрема, на сторінці Дарниця Live та dtp.kiev.ua. При цьому користувачі по-різному відреагували на побачене. Деякий схвалюють даний вчинок, інші ж –відверто засуджують.

Так, один з користувачів написав: "Це не правильно! Це зробила людина, у якого немає своєї машини! І не розуміє, що він зробив для власника і самої машини. Можна було для початку хоча б записку зпопередженням під двірник вставити, ну а якщо б до цього власнику не дійшло б, тоді ... "У той же час інший користувач відмітив:" Тільки так з ними потрібно боротися, знахабніли вкрай ".

Так чи інакше, але іноді зустрічаються куди більш серйозні методи покарання героїв парковки, які виражаються у відвертому псуванні майна: наприклад, машини розмальовують фарбою або ж заливають монтажною піною. Про такі випадки OBOZREVATEL розповідав у цій публікації.

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