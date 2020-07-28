Потік недорогих та не битих авто із США може хлинути в Україну до кінця року
У найближчі кілька місяців в Україні можуть приїхати десятки тисяч вживаних авто із США за привабливими цінами. Причому йдеться не про "битки", а цілі машини.
Джерелом такого "атракціону нечуваної щедрості" може стати найбільша в Америці компанія з прокату авто Hertrz. Фірма не пережила пандемію та карантин, і раніше заявила про своє банкрутство. Тепер, щоб розплатитися з кредиторами (за Hertz числяться багатомільйонні борги), вона змушена розпродати більшу частину свого автопарку.
Як повідомляє The Drive, перед Hertz поставлена задача до кінця року продати 182 500 автомобілів (в цілому автопарк компанії налічується 500 тис. авто). Причому це машини абсолютно різних класів – від бюджетних хетчбеків і седанів B-класу до преміальних кросоверів і Спортак.
Оскільки авто з США в Україні користуються хорошим попитом вже не перший рік, то з певністю можна очікувати, що частина цих машин рано чи пізно опиняться у власності вітчизняних автомобілістів.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в якому стані продають дуже дешеві авто в Німеччині (за 200-700 євро).