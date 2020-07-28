Потік недорогих та не битих авто із США може хлинути в Україну до кінця року

У найближчі кілька місяців в Україні можуть приїхати десятки тисяч вживаних авто із США за привабливими цінами. Причому йдеться не про "битки", а цілі машини.

Джерелом такого "атракціону нечуваної щедрості" може стати найбільша в Америці компанія з прокату авто Hertrz. Фірма не пережила пандемію та карантин, і раніше заявила про своє банкрутство. Тепер, щоб розплатитися з кредиторами (за Hertz числяться багатомільйонні борги), вона змушена розпродати більшу частину свого автопарку.

Майданчик Hertz. Фото: thepointsguy.com

Як повідомляє The Drive, перед Hertz поставлена задача до кінця року продати 182 500 автомобілів (в цілому автопарк компанії налічується 500 тис. авто). Причому це машини абсолютно різних класів – від бюджетних хетчбеків і седанів B-класу до преміальних кросоверів і Спортак.

Оскільки авто з США в Україні користуються хорошим попитом вже не перший рік, то з певністю можна очікувати, що частина цих машин рано чи пізно опиняться у власності вітчизняних автомобілістів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в якому стані продають дуже дешеві авто в Німеччині (за 200-700 євро).