Посольство США передало Нацполіції України 88 авто

Посольство Сполучених Штатів передало Національній поліції України 88 автомобілів Renault Duster.

Про це повідомила пресслужба американської дипустанови в Україні. Машини, здебільшого, будуть використовуватися в територіальних громадах.

Посольство США передало Нацполіціі України 88 авто ua.usembassy.gov

"Ми дуже раді бути на церемонії передачі цих 88 транспортних засобів. Це найновіший захід у довгій серії кроків співробітництва, над якими ми працюємо з поліцією України разом із США., – розповів тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. – Ми продовжуємо співпрацю і сподіваємося на більше подібних церемоній у майбутньому".

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Більшість автомобілів будуть передані територіальним громадам ua.usembassy.gov

Тейлор зазначив, що більшість машин нададуть поліцейським у територіальних громадах: "Мені було дуже приємно відвідати один із проєктів територіальних громад з питань поліцейської діяльності. Це був дуже приголомшливий проєкт".

Вільям Тейлор висловив зацікавленість у продовженні співпраці з українськими поліцейськими ua.usembassy.gov

Також Тейлор висловив зацікавленість у продовженні співпраці і сподівається, що таких церемоній в майбутньому стане більше.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Renault Duster знову став бестселером місяця в Україні.

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