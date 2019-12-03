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3 грудня • оновлено в 14:13
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Посольство США передало Нацполіції України 88 авто

1.1т
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Посольство Сполучених Штатів передало Національній поліції України 88 автомобілів Renault Duster.

Про це повідомила пресслужба американської дипустанови в Україні. Машини, здебільшого, будуть використовуватися в територіальних громадах.

Посольство США передало Нацполіціі України 88 авто

Посольство США передало Нацполіціі України 88 авто

ua.usembassy.gov

"Ми дуже раді бути на церемонії передачі цих 88 транспортних засобів. Це найновіший захід у довгій серії кроків співробітництва, над якими ми працюємо з поліцією України разом із США., – розповів тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. – Ми продовжуємо співпрацю і сподіваємося на більше подібних церемоній у майбутньому".

Документи на нові кросовери отримав глава Нацполіціі Ігор Клименко

Документи на нові кросовери отримав глава Нацполіціі Ігор Клименко

ua.usembassy.gov

Більшість автомобілів будуть передані територіальним громадам

Більшість автомобілів будуть передані територіальним громадам

ua.usembassy.gov

Тейлор зазначив, що більшість машин нададуть поліцейським у територіальних громадах: "Мені було дуже приємно відвідати один із проєктів територіальних громад з питань поліцейської діяльності. Це був дуже приголомшливий проєкт".

Вільям Тейлор висловив зацікавленість у продовженні співпраці з українськими поліцейськими

Вільям Тейлор висловив зацікавленість у продовженні співпраці з українськими поліцейськими

ua.usembassy.gov

Також Тейлор висловив зацікавленість у продовженні співпраці і сподівається, що таких церемоній в майбутньому стане більше.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Renault Duster знову став бестселером місяця в Україні.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна Київ
Теги
Renault кросовер Національна поліція України позашляховик посольство США в Україні
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
БУШНЫЕ ДАСТЕРЫ!)))))))))))))) А шо нет фотки как Kлизменко встал на кoлени перед рептилией?)))))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Klizmahohlenko Gerald, Новенькие. Прямиком с АвтоВАЗа.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Гибридные Приусы уже все раздолбали? Грета Тунберг осуждает.
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