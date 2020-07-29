Послухайте, як автомобільні марки звучать китайською мовою

На сервісі YouTube з'явилося відео, в якому можна подивитися, як вимовляються назви автомобільних марок китайською мовою. А подивитися справді є на що: у Китаї бренди машин вимовляють не так, як у багатьох інших країнах світу.

Наприклад, Aerfa Luomiou на китайській означає Alfa Romeo, Falali – це Ferrari, Mashaladi – це Maserati, Lanbojini –це Lamborghini, а MaiKailun – це McLaren.

З іншими марками схожа історія. Aston Martin читається як Asidun Mading, Jaguar – це Jiebao, Bentley – це Binli, Land Rover – це Lu Hu, а Rolls-Royce – як Laosi-Loisi.

Чому так? Китайці змінили вихідну транскрипцію на локальну, щоб зберегти оригінальну вимову. І якщо для китайців це вимова дійсно є оригінальною, то для нас вона може здатися незрозумілою в силу мовних відмінностей.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що експерти склали список марок, які найчастіше "гуглять" по всьому світу.