МоваЯзык

Топтеми:

Послухайте, як автомобільні марки звучать китайською мовою

Віталій Сазонов
Новини
2,4 т.
Послухайте, як автомобільні марки звучать китайською мовою

Як автомобільні марки звучать на китайській мові.. Скріншот відео

На сервісі YouTube з'явилося відео, в якому можна подивитися, як вимовляються назви автомобільних марок китайською мовою. А подивитися справді є на що: у Китаї бренди машин вимовляють не так, як у багатьох інших країнах світу.

Наприклад, Aerfa Luomiou на китайській означає Alfa Romeo, Falali – це Ferrari, Mashaladi – це Maserati, Lanbojini –це Lamborghini, а MaiKailun – це McLaren.

З іншими марками схожа історія. Aston Martin читається як Asidun Mading, Jaguar – це Jiebao, Bentley – це Binli, Land Rover – це Lu Hu, а Rolls-Royce – як Laosi-Loisi.

Чому так? Китайці змінили вихідну транскрипцію на локальну, щоб зберегти оригінальну вимову. І якщо для китайців це вимова дійсно є оригінальною, то для нас вона може здатися незрозумілою в силу мовних відмінностей.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що експерти склали список марок, які найчастіше "гуглять" по всьому світу.

Новини автосвітуавтоBMWAston MartinAlfa RomeoMaseratiFerrariLamborghiniMercedes-BenzLand RoverRolls-Royce
Поділитися в Facebook
  2. Авто
  3. Новини