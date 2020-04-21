Посеред лісу знайшли кинутий Range Rover на радянських номерах
Старий Range Rover знайшли покинутим в дуже незвичайному місці. Протягом тривалого часу автомобіль самотньо простоював у лісовій глушині.
Раритетний британський позашляховик – тридверний Range Rover першого покоління – був виявлений у дикій місцевості Республіка Карелія (Росія). Примітною деталлю є також те, що у машини ще радянські номера (судячи з серії КС, автомобіль був зареєстрований у Карельській АРСР).
Знайдений Range Rover перебуває у поганому стані (з кузова злізла фарба, плюс він вже поржавів, а вікна вкрилися товстим шаром нальоту), з чого можна зробити висновок, що позашляховик знаходиться у гущавині досить довго – кілька десятків років.
Як автомобіль міг опинитися ц лісі, невідомо. Можливо, у лихі 90-і з його допомогою був скоєний злочин, після чого від "Ренджу" позбулися таким чином. Хоча не варто скидати з рахунків версію про те, що фото можуть бути постановочними – важко повірити в те, що за такий тривалий час рідкісний автомобіль жодного разу не опинявся в полі зору людей.
Але якщо це дійсно правда, не виключено, що тепер Range Rover вивезуть та відреставрують, завдяки чому він отримає друге життя.
Відзначимо, що тридверний Range Rover (Classic) є первістком в лінійці знаменитої моделі. Такий автомобіль випускався з 1974 по 1994 роки. У період з 1981 по 1996 роки з конвеєра британської марки сходила аналогічна машина, але у п'ятидверному кузові.
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