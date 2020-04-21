Посеред лісу знайшли кинутий Range Rover на радянських номерах

Старий Range Rover знайшли покинутим в дуже незвичайному місці. Протягом тривалого часу автомобіль самотньо простоював у лісовій глушині.

Раритетний британський позашляховик – тридверний Range Rover першого покоління – був виявлений у дикій місцевості Республіка Карелія (Росія). Примітною деталлю є також те, що у машини ще радянські номера (судячи з серії КС, автомобіль був зареєстрований у Карельській АРСР).

Кинутий Range Rover carakoom.com

Знайдений Range Rover перебуває у поганому стані (з кузова злізла фарба, плюс він вже поржавів, а вікна вкрилися товстим шаром нальоту), з чого можна зробити висновок, що позашляховик знаходиться у гущавині досить довго – кілька десятків років.

Кинутий Range Rover carakoom.com

Як автомобіль міг опинитися ц лісі, невідомо. Можливо, у лихі 90-і з його допомогою був скоєний злочин, після чого від "Ренджу" позбулися таким чином. Хоча не варто скидати з рахунків версію про те, що фото можуть бути постановочними – важко повірити в те, що за такий тривалий час рідкісний автомобіль жодного разу не опинявся в полі зору людей.

Але якщо це дійсно правда, не виключено, що тепер Range Rover вивезуть та відреставрують, завдяки чому він отримає друге життя.

Range Rover Classic wikipedia.org

Відзначимо, що тридверний Range Rover (Classic) є первістком в лінійці знаменитої моделі. Такий автомобіль випускався з 1974 по 1994 роки. У період з 1981 по 1996 роки з конвеєра британської марки сходила аналогічна машина, але у п'ятидверному кузові.

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