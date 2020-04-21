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21 квітня • оновлено в 11:08
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Посеред лісу знайшли кинутий Range Rover на радянських номерах

5.6т
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Старий Range Rover знайшли покинутим в дуже незвичайному місці. Протягом тривалого часу автомобіль самотньо простоював у лісовій глушині.

Раритетний британський позашляховик – тридверний Range Rover першого покоління – був виявлений у дикій місцевості Республіка Карелія (Росія). Примітною деталлю є також те, що у машини ще радянські номера (судячи з серії КС, автомобіль був зареєстрований у Карельській АРСР).

Кинутий Range Rover

Кинутий Range Rover

carakoom.com

Знайдений Range Rover перебуває у поганому стані (з кузова злізла фарба, плюс він вже поржавів, а вікна вкрилися товстим шаром нальоту), з чого можна зробити висновок, що позашляховик знаходиться у гущавині досить довго – кілька десятків років.

Кинутий Range Rover

Кинутий Range Rover

carakoom.com

Як автомобіль міг опинитися ц лісі, невідомо. Можливо, у лихі 90-і з його допомогою був скоєний злочин, після чого від "Ренджу" позбулися таким чином. Хоча не варто скидати з рахунків версію про те, що фото можуть бути постановочними – важко повірити в те, що за такий тривалий час рідкісний автомобіль жодного разу не опинявся в полі зору людей.

Але якщо це дійсно правда, не виключено, що тепер Range Rover вивезуть та відреставрують, завдяки чому він отримає друге життя.

Range Rover Classic

Range Rover Classic

wikipedia.org

Відзначимо, що тридверний Range Rover (Classic) є первістком в лінійці знаменитої моделі. Такий автомобіль випускався з 1974 по 1994 роки. У період з 1981 по 1996 роки з конвеєра британської марки сходила аналогічна машина, але у п'ятидверному кузові.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на складі в Косово знайшли пару кинутих легенд BMW.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Range Rover позашляховик ретро фотографии курйоз
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Pollak John
Pollak John
он бы несколько десятов лет уже зарос бы так . что его не было бы и видно )К тому же население изрядно его бы разорвало на мелкие кусочки )
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Непл,охо, видимо, жили люди в СССР, раз бросали в лесах такие внедорожники ))
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