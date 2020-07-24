Порушив ПДР: що робити і як перевірити свої штрафи

Юридичний власник автомобіля не завжди користується своїм транспортним засобом. Фактично авто може перебувати в щоденній експлуатації у іншої особи. Тому важливо вміти перевіряти свої штрафи за порушення ПДР.

Це особливо актуально у зв'язку з роботою системи автоматичної відеофіксації порушень з і1 липня. Наприклад, власник ТЗ отримує повідомлення про порушення поштою. Але фактичний користувач авто – ні. Є кілька способів перевірити свої штрафи за порушення ПДР, про які повідомляють Факти.

На сайті МВС України

Через офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України можна отримати інформацію про штрафи за порушення ПДР. У спеціальному розділі необхідно ввести такі параметри: реєстраційний номер транспортного засобу, а також на вибір: ІПН, серію і номер паспорту, посвідчення водія.

В електронному кабінеті водія

Головний сервісний центр МВС пропонує послуги Електронного кабінету водія. Для того щоб дізнатися про свої штрафи, необхідно увійти в систему одним із декількох способів: за допомогою BankID, MobileID або електронного підпису.

За допомогою сервісу можна отримати інформацію про транспортний засіб і перевірити його за VIN-кодом, записатися до електронної черги, перевірити штрафи за порушення ПДР та сплатити їх.

За допомогою застосунку "Дія"

Багатофункціональний застосунок "Дія" для пристроїв під керуванням iOS і Android, зокрема, пропонує отримувати інформацію про штрафи за порушення ПДР. Після реєстрації в сервісі відповідні повідомлення будуть приходити на смартфон.

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