Порушив ПДР 23 рази: поліція показала нові антирекорди з перевищення швидкості

В Україні за тиждень, із 20 по 26 липня, камери автоматичної фіксації зафіксували 187 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Антирекорди, зокрема, поставили водії "мерседесів". Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

Зокрема, водій Mercedes-Benz C63 AMG, ДНЗ AE091*** проїхав зі швидкістю 227 км/год на автодорозі М03 Київ – Харків – Довжанський.

Mercedes-Benz C63 AMG проїхав зі швидкістю 227 км/год (Facebook Патрульна поліція України)

Ще один Mercedes-Benz – S400 і з держномером AM131*** мчав трасою М06 Київ – Чоп зі швидкістю 225 км/год. Хоча на обох вказаних ділянках дозволена швидкість становить 110 км/год.

Mercedes-Benz S400 мчав трасою 225 км/год (Facebook Патрульна поліція України)

"Найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Mercedes-Benz S600, ДНЗ AA819*** – 23 рази", – повідомили в поліції.

Mercedes-Benz S600 порушив швидкісний режим 23 рази за тиждень (Facebook Патрульна поліція України)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві водій оригінально приховав номер свого автомобіля, аби не потрапити в поле зору камер автофіксації швидкісного режиму.