Porsche відзначив 25-річчя моделі Boxster випуском спецсерії

Німецька компанія Porsche вирішила відзначити чвертьвіковий ювілей родстера випуском лімітованої серії Boxster 25 Years.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Boxster 25 Years буде виготовлений тиражем всього 1250 примірників.

Boxster 25 Years буде виготовлений тиражем всього 1250 примірників presse.porsche.de

Новинка побудована на базі найпотужнішої сучасної версії родстера – 718 Boxster GTS 4.0. Від неї "ювіляр" отримав 4-літровий 6-циліндровий опозитний атмосферний мотор, потужність якого досягає 400 л.с. У парі з ним буде запропонована механічна 6-ступінева коробка передач або 7-ступіневий "робот" PDK з двома зчепленнями. Автомобіль здатний розвивати швидкість до 293 км/год, а на розгін до першої "сотні" версія з PDK та стандартним пакетом Sport Chrono потрібно всього 4 секунди.

Новинка побудована на базі найпотужнішої сучасної версії родстера – 718 Boxster GTS 4.0 presse.porsche.de

Крім того, у списку базових опцій новинки є активна спортивна підвіска PASM, яка має зменшений на 10 мм дорожній просвіт, а також система векторизації тяги PTV з механічним диференціалом обмеженого тертя.

У дизайні новинки використовуються елементи концептуального Boxster, який дебютував у 1993 році на автошоу у Детройті. Зокрема, бічні повітрозабірники, вставки у передньому бампері та 20-дюймові диски пофарбовані в унікальний колір Neodyme, рамку лобового скла зробили чорною, а пробку бензобака та патрубки вихлопної системи покрили хромом. Покупці зможуть вибрати між білим, чорним або сріблястим кольорами кузова.

Прототип Boxster 1993 року та новий Boxster 25 Years presse.porsche.de

Салон оздоблений бордовою шкірою та вставками з полірованого алюмінію, а у якості альтернативи можна замовити чорний інтер'єр. У базову комплектацію увійшли спортивні крісла з регулюваннями в 14-ти напрямках, спортивне рульове колесо GT з підігрівом та шкіряним оздобленням, фірмові шильдики "Boxster 25" та інші приємні і корисні опції.

Салон оздоблений бордовою шкірою та вставками з полірованого алюмінію presse.porsche.de

Нагадаємо, що серійне виробництво родстера стартувало у 1996 році і за чверть століття модель розійшлася по світу у кількості понад 357 тисяч примірників.

Версія Boxster 25 Years вже доступна для замовлення та надійде до дилерів наприкінці березня. У Німеччині вартість новинки стартує з позначки 94986 євро.

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