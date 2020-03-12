Porsche від ательє Gemballa дивує своєю динамікою

Відоме німецьке тюнінг-ательє Gemballa розповіло про новинки та поділилося планами на найближче майбутнє.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в компанії готують цілу лінійку нових моделей, причому відразу за трьома напрямками – гіперкар власної конструкції, екстремальні повнопривідні версії і потужне купе на базі Porsche 911.

Gemballa готує цілу лінійку цікавих новинок gemballa.com

За кожен напрямок відповідатиме спеціальний відділ. Так створення нового суперкара доручено підрозділу Hypercar Division (HD). Розробкою і виробництвом лімітованих серій автомобілів, а також кастомайзингу займуться фахівці відділу Luxury Customization Division (LCD). А майстри Gemballa Classics Division (CD) сконцентрують свої зусилля на сервісі і обслуговуванні раніше випущених моделей Gemballa.

За Gemballa Hypercar Project відповідатиме підрозділ Hypercar Division gemballa.com

На думку керівника компанії Стеффена Корбаха, це дозволить прискорити процес розробки нових моделей і розширити бізнес по всьому світу. У найближчі 24 місяці будуть представлені кілька новинок під брендом Gemballa.

Зокрема, будуть презентовані дві повнопривідних моделі – Gemballa Avalanche 4x4 і Tornado 4x4 Вони створені на основі Porsche Cayenne і Porsche 911.

Gemballa Avalanche 4х4 – проект унікального повнопривідного суперкара на базі моделі Porsche 911 gemballa.com

Gemballa Avalanche 4х4 gemballa.com

Підрозділ Luxury Customization Division в свою чергу підготувало новинку на основі Porsche 991/992 під назвою "GTR 8XX Evo-R BiTurbo". Потужність мотора збільшена до 818 к.с., а крутний момент досягає значної величини 1098 Нм. З таким "серцем" автомобіль здатний розганятися до першої "сотні" за 2,3 секунди, а максимальна швидкість перевищує 370 км/год. Влітку планується представити нову версію спорткара, "прокачану" до 1000 к.с.

Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo gemballa.com

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