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12 березня • оновлено в 14:30
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Porsche від ательє Gemballa дивує своєю динамікою

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Відоме німецьке тюнінг-ательє Gemballa розповіло про новинки та поділилося планами на найближче майбутнє.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в компанії готують цілу лінійку нових моделей, причому відразу за трьома напрямками – гіперкар власної конструкції, екстремальні повнопривідні версії і потужне купе на базі Porsche 911.

Gemballa готує цілу лінійку цікавих новинок

Gemballa готує цілу лінійку цікавих новинок

gemballa.com

За кожен напрямок відповідатиме спеціальний відділ. Так створення нового суперкара доручено підрозділу Hypercar Division (HD). Розробкою і виробництвом лімітованих серій автомобілів, а також кастомайзингу займуться фахівці відділу Luxury Customization Division (LCD). А майстри Gemballa Classics Division (CD) сконцентрують свої зусилля на сервісі і обслуговуванні раніше випущених моделей Gemballa.

За Gemballa Hypercar Project відповідатиме підрозділ Hypercar Division

За Gemballa Hypercar Project відповідатиме підрозділ Hypercar Division

gemballa.com

На думку керівника компанії Стеффена Корбаха, це дозволить прискорити процес розробки нових моделей і розширити бізнес по всьому світу. У найближчі 24 місяці будуть представлені кілька новинок під брендом Gemballa.

Зокрема, будуть презентовані дві повнопривідних моделі – Gemballa Avalanche 4x4 і Tornado 4x4 Вони створені на основі Porsche Cayenne і Porsche 911.

Gemballa Avalanche 4х4 – проект унікального повнопривідного суперкара на базі моделі Porsche 911

Gemballa Avalanche 4х4 – проект унікального повнопривідного суперкара на базі моделі Porsche 911

gemballa.com

Gemballa Avalanche 4х4

Gemballa Avalanche 4х4

gemballa.com

Підрозділ Luxury Customization Division в свою чергу підготувало новинку на основі Porsche 991/992 під назвою "GTR 8XX Evo-R BiTurbo". Потужність мотора збільшена до 818 к.с., а крутний момент досягає значної величини 1098 Нм. З таким "серцем" автомобіль здатний розганятися до першої "сотні" за 2,3 секунди, а максимальна швидкість перевищує 370 км/год. Влітку планується представити нову версію спорткара, "прокачану" до 1000 к.с.

Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo

Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo

gemballa.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в ательє Brabus побудували незвичайний пікап-всюдихід.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
Porsche тюнінг новини авто
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