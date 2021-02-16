Porsche провів світову прем'єру нового покоління 911 GT3

Німецька компанія Porsche провела світову презентацію сьомого покоління спорткара Porsche 911 GT3.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Розкрити потенціал новинки в повній мірі дозволила знаменита "Північна петля" траси "Нюрбургринг". Дистанцію 20,8 км новинка подолала за 6: 59.927 хвилин, що на 17 секунд краще за показник попередника.

Автомобіль оснащений 4-літровим оппозитним мотором потужністю 510 к.с. (+10 к.с.). Максимальний крутний момент атмосферного двигуна виріс з 460 до 470 Нм. Цікаво, що за своїми характеристиками дорожня версія Porsche 911 GT3 ні в чому не поступається представленому раніше гоночному Porsche 911 GT3 Cup для фірмового монокубку.

Крім 6-ступіневої "механіки" для новинки буде запропонована 7-ступінева роботизована коробка передач PDK з двома зчепленнями. Як і у спортивній версії, вона забезпечує перемикання передач за частки секунди без втрати потоку потужності. Тому 911 GT3 здатний розігнатися до першої "сотні" за 3,4 секунди, а позначку 200 км/год стрілка спідометра долає через 10,8 секунд. Привід традиційно здійснюється на задні колеса, а максимальна швидкість досягає 320 км/год.

Інженери компанії переробили передню двохважеля підвіску, адаптувавши конструкцію переможця Ле-Мана Porsche 911 RSR. Усе спрямовано на поліпшення керованості та точності реакції.

Нова задня п'ятиважельна підвіска отримала додатковий кульовий шарнір нижнього важеля. Спеціальні амортизатори з'єднують у собі комфорт з поліпшеними характеристиками на треку. Крім того, у стандартній комплектації задні колеса мають функцію подруливания. Колеса можуть повертатися в ту ж або протилежну сторону з передніми на кут до 2 градусів залежно від швидкості. Це забезпечує кращу стабільність на високих швидкостях та прекрасну маневреність на парковці.

У порівнянні з попередником, діаметр передніх гальмівних дисків був збільшений з 380 до 408 мм, при цьому вони стали на 17% легше. Також для зниження безпружинних мас автомобіль отримав ковані колісні диски з центральним кріпленням. Крім високошвидкісних дорожніх шин, для покупців вперше будуть запропоновані шини для гоночного треку.

Для спортивних машин кожен грам ваги на рахунку, тому інженери компанії Porsche доклали чимало зусиль, щоб максимально полегшити новий 911 GT3. Саме тому автомобіль отримав особливі полегшені скла, вихлопну систему з "нержавійки" та літій-залізо-фосфатний акумулятор. Наприклад, АКБ важить на 10 кг менше, ніж її аналог на попереднику. В результаті питома потужність новинки з МКП – 2,8 кг на 1 к.с.

У конструкції кузова знайшли застосування сталь, алюміній та вуглеволокно, причому частка карбону у новому 911 GT3 зросла. Цей легкий композитний матеріал використовується для виготовлення капота, заднього антикрила, спойлери та навіть даху (опція). За рахунок поліпшення аеродинаміки притискну силу вдалося збільшити вдвічі у порівнянні з колишньою генерацією GT3.

В якості безкоштовної опції для новинки доступний пакет Clubsport, у який входять сертифікований каркас безпеки, шеститочкові ремінь безпеки для водія, спортивний вогнегасник та тумблер відключення АКБ.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche анонсувала дебют в Україні 5 новинок, а також показала новий Taycan і назвала його ціну.