Porsche представив до ювілею 911 Turbo нового покоління

Після світової презентації 911 Turbo S компанія Porsche представляє нове покоління 911 Turbo Coupe і Cabriolet.

Новий 911 Turbo став швидше, більше і зручніше, зберігши при цьому впізнавані риси класичного Turbo (930).

2021 Porsche 911 Turbo. фото: porsche.com

Купе і кабріолет отримали в своє розпорядження 580-сильний (427 кВт) турбомотор, який став на 40 к.с. могутніше, ніж у попередників. Крутний момент виріс до 750 Нм (+40 Нм). В результаті динаміка розгону від 0 до 100 км/год скоротилася на 0,2 с – 2,7 с у купе і 2,8 с у кабріолета. Цікаво, що перший Turbo 1975 року народження, оснащений 3-літровим шестициліндровим турбомотором мав в своєму арсеналі "всього" 260 к.с.

2021 Porsche 911 Turbo. фото: porsche.com

Новинки оснащуються 8-ступінчастою трансмісією PDK із спеціальним режимом Turbo, а максимальна швидкість досягає 320 км / ч. Вперше для 911 Turbo доступні пакети Sports & Lightweight Design, спортивне шасі і спортивна вихлопна система. Так само покупці можуть персоналізувати свій екземпляр, скориставшись широким асортиментом фірмових опцій і аксесуарів.

Опозитний 6-циліндровий двигун об'ємом 3745 см³, оснащений двома турбонагнітачами із змінною геометрією і електронноуправляемий пропускними клапанами. У поєднанні з оновленою системою охолодження повітря, що нагнітається, і пьезоінжекторамі це дозволило поліпшити динаміку розгону, продуктивність мотора і підвищити крутний момент.

Шасі і кузов стали ширше. Завдяки більш широкій колії передніх коліс і новим 20-дюймовим дискам з гумою розмірністю 255/35 автомобіль ще краще управляється.

Автомобіль оснащений системою векторизації тяги Porsche Traction Management з поліпшеними настройками. РТМ включає в себе активний повний привід з електронно керованою багатодисковою муфтою, систему автоматичного блокування міжколісних диференціалів (ABD) і антипробуксовочную систему (ASR). РТМ забезпечує оптимальний розподіл крутного моменту між передніми і задніми колесами відповідно до змін дорожніх умов. Наприклад, при проходженні поворотів збільшена величина моменту, що відправляється на передні колеса, щоб максимально поліпшити поперечну стійкість. Також колія підрулюючих задніх коліс збільшена на 10 мм, а на 21-дюймові диски одягнені шини розмірністю 315/30.

2021 Porsche 911 Turbo. фото: porsche.com

З урахуванням збільшеної віддачі мотора, гальмівну систему також переробили. Спереду встановлені нові гальмівні диски діаметром 408 мм (+28 мм) і товщиною 36 мм (+2 мм). Ззаду встановлені диски діаметром 380 мм і товщиною 30 мм. А супорти традиційно пофарбовані в яскравий червоний колір.

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Спортивна вихлопна система вперше опціонально доступна для 911 Turbo. Новими є і 2 різні варіанти шасі. Стандартне адаптивне шасі PASM дозволяє вибирати між комфортними або спортивними настройками. А для "екстремалів" пропонується опціонна спортивне шасі зі зменшеним на 10 мм кліренсом. Її настройки спрямовані на підвищення динаміки автомобіля і більшої стабільності при русі на високих швидкостях і гоночних треках. Також в якості опції пропонується активна гідравлічна система протидиї кренам PDCC і керамічні композитні гальма PCCB з передніми 10-поршневими фіксованими супортами.

2021 Porsche 911 Turbo. фото: porsche.com

Дизайн 911 Turbo став ще більш м'язистим, а лінія капота підкреслює спортивний характер авто. Щоб розмістити збільшене шасі спереду кузов розширили до 1840 мм (45 мм), а ззаду – до 1900 мм (+20 м). Світлодіодні адаптивні фари PDLS Plus увійшли в стандартну комплектацію.

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Іншою відмінною рисою нового 911 Turbo стала поліпшена аеродинаміка. У розпорядженні моделі є керовані електронікою повітряні заслінки в передній частині, активні передній спліттер і заднє антикрило. Характерні для моделі 911 Turbo бічні повітрозабірники тепер не беруть участі в процесі охолодження повітря, а відповідають за його направлення до інтеркулерів, які розташовані під кришкою моторного відсіку. Стильна світлодіодна смуга задніх фар, а також нові грати з сріблястими вставками завершують дизайн задньої частини спорткара.

2021 Porsche 911 Turbo. фото: porsche.com

Зовнішній вигляд і технічні характеристики авто можна поліпшити за допомогою опціонних пакетів Lightweight Design і Sport Design. Перший дозволяє знизити масу купе на 30 кг за рахунок заміни звичайних передніх крісел легкими спортивними "ковшами", відмови від заднього ряду сидінь і зменшення звукоізоляції. Це також дозволить повною мірою насолодитися звуком мотора. У пакет Sport Design входять елементи декору в чорному глянці або карбону, а також задні фари Exclusive Design.

2021 Porsche 911 Turbo. фото: porsche.com

Оформлення інтер'єру перегукується з іншими моделями сімейства. На центральній консолі розташувався вже знайомий 10,9-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи PCM. У список оснащення увійшли спортивні сидіння з електроприводом і 14-ю регулюваннями, пакет Sport Chrono, спортивне кермо GT з підрульовими "пелюстками", а також потужна аудіосистема об'ємного звучання Bose.

2021 Porsche 911 Turbo. фото: porsche.com

Новинки доступні вже доступні для замовлення у Європі. У Німеччині з урахуванням місцевих податків 911 Turbo Coupe обійдеться в 180811 євро, а 911 Turbo Cabriolet – в 194035 євро.

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