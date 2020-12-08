Porsche має намір використовувати на моделях з ДВС метанол

У компанії Porsche вивчають можливість використання на своїх моделях з ДВС синтетичного палива, зокрема, метанолу.

Про це в інтерв'ю порталу Hagerty розповів генеральний директор Porsche Олівер Блум. Німецький виробник автомобілів вперше оголосив про свої плани дослідження синтетичного палива ще у вересні. Через кілька місяців в компанії створили пілотний проект по використанню синтетичного палива для моделей з класичним ДВС.

Комплекс з виробництва синтетичного бензину (e-benzin) на заводі компанії Global Bioenergies в німецькому місті Лойна audi-mediacenter.com

На думку Олівера Блума, ще поки рано списувати з рахунком автомобілі з ДВС. "Ми вважаємо, що синтетичне паливо, вироблене з 100% поновлюваних джерел енергії, може стати важливим елементом в майбутньому, – пояснив Блюм. – З цієї причини ми ведемо дослідження та розробки в цій галузі. 70% автомобілів, які ми виробляли раніше, оснащені ДВС, і всі вони ще знаходяться в експлуатації".

Схематичне зображення процесу синтезу штучного автомобільного дизпалива (e-diesel) з використанням енергії вітрогенераторів audi-mediacenter.com

Синтетичне паливо, розробляється Porsche, проводиться шляхом з'єднання водню з вуглецем для створення метанолу, який можна буде використовувати замість звичайного бензину. У компанії планують виробляти таке паливо на заводах, що працюють за рахунок енергії вітру і сонця.

"Єдина проблема, яка у нас залишається, – це ціна, яка як і раніше перевищує $ 10 за літр", – коментує Блюм. У Porsche працюють над зниженням вартості нижче $2 за літр, щоб воно могло конкурувати з бензином або дизелем.

Хімічна реакція отримання метану для використання в ДВС (e-gaz) audi-mediacenter.com

"У нас вже є досвід експлуатації Porsche 911 (993), що показав дуже гарні результати. Наше завдання полягатиме в тому, щоб знайти правильні технічні рішення, щоб ці види палива могли працювати в наших двигунах внутрішнього згоряння", – додав бос Porsche.

На думку Блюма поява доступного для використання в автомобілях з ДВС синтетичного палива відбудеться в найближчі 10 років. Варто також відзначити, що компанія Porsche не єдина, хто займається питаннями створення синтетичного палива для автомобілів з ДВС. Раніше активну роботу в цьому напрямку вже виконали їхні колеги з компанії Audi, які синтезували різні види штучного газу, бензину та дизеля.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, влада Японії має намір повністю відмовитися від автомобілів на копалин видах палива до 2035 року, а концерн Volkswagen представив нове покоління бензинових турбомоторов.