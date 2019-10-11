Porsche буде випускати літаючі суперкари

Компанії Porsche і Boeing підписали в США Меморандум про взаєморозуміння з метою дослідження можливостей преміум-ринку повітряного міського автотранспорту.

Про це повідомили в прес-службі німецького автовиробника. Таке партнерство посилить позиції обох компаній, дозволяючи отримати цінні дані для дослідження майбутнього преміум-ринку повітряного міського автотранспорту.

Концептуальний літаючий автомобіль Porsche porsche.com

"Porsche має намір розширити свою сферу діяльності і стати провідним брендом преміальних транспортних засобів. У довгостроковій перспективі це може означати перехід в третій вимір подорожей", – стверджує Детлев фон Платен, член Виконавчого комітету з продажу та маркетингу компанії Porsche AG. – "Дві провідні світові компанії об'єднають зусилля для співпраці в потенційно важливому сегменті ринку майбутнього".

В рамках співпраці компанії зберуть міжнародну команду, яка буде працювати над різними аспектами повітряного руху в місті, наприклад, аналіз потенціалу ринку транспортних засобів преміум-ринку і можливі кейси використання.

Компанії Boeing і Porsche, а також дослідницька компанія Aurora Flight Sciences, дочірнє підприємство Boeing, працюють над розробкою концепту повністю електричного повітряного транспортного засобу з вертикальним зльотом і посадкою. Над створенням і тестуванням прототипу будуть працювати інженери обох компаній, а також співробітники дочірніх компаній Porsche – Porsche Engineering Services GmbH і Studio FA Porsche.

"Основою цієї співпраці є наше прагнення створити безпечну і ефективну нову екосистему руху. Це також відкриває для нас можливість дослідження розробки повітряного міського транспортного засобу в преміум-сегменті в партнерстві з інноваційним автомобільним брендом", – заявив Стів Нордлунд, віце-президент і генеральний директор Boeing NeXt. Ця організація працює над фундаментом екосистеми транспортного руху наступного покоління, в якій безпілотні і керовані транспортні засоби зможуть безпечно співіснувати.

Концептуальний літаючий автомобіль Porsche porsche.com

Дослідження, проведене компанією Porsche Consulting в 2018 році, показало, що ринок міського автотранспорту почне швидко розвиватися після 2025 року. Також результати дослідження стверджують, що перевозити пасажирів по повітрю швидше, дешевше і зручніше, ніж за допомогою звичних наземних транспортних засобів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, компанія Porsche поділилася ефектним відео про збірку свого електричного суперкара.

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