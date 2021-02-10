Porsche анонсував дебют в Україні 5 новинок

В цьому році німецький бренд Porsche представить 5 головних новинок у 5 містах України.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Нові спорткари українці зможуть випробувати у "Порше-Центрах" протягом року.

Серед оновлених моделей виробника: спортседан Taycan з заднім приводом, кросовери Taycan Cross Turismo та Cayenne Coupe GT, а також спорткари 991 GT3 та Cayman GT4 RS.

Першим серед новинок українські шанувальники марки зможуть познайомитися з новим задньопривідним представником сімейства Taycan. Четвертий член сім'ї електричних спорткарів доповнить вже представлену в Україні лінійку повнопривідних модифікацій Taycan Turbo S, Taycan Turbo та Taycan 4s. Новинка очікується в українських дилерських центрах компанії у першому кварталі. Вартість новинки буде починатися з 76800 євро.

Навесні цього року Taycan буде представлений у вигляді кроссовера. Новинка, що отримала назву Taycan Cross Turismo, буде відрізнятися від своїх "родичів" збільшеним кліренсом, більшою практичністю для повсякденної експлуатації та підвищеним комфортом.

Спорткар 911 GT3 підготовлений для справжніх цінителів швидкості. Автомобіль спеціально підготовлений для використання на треку. Варто відзначити, що новинка показала прекрасний результат на знаменитій трасі "Нюрбургринг" – 7 хвилин 10 секунд.

Cayman GT4 RS буде виготовлений тиражем всього 1000 примірників, тому вже зараз ця модель увійшла у розряд колекційних, і з кожним роком її ціна буде тільки рости. GT4 RS розроблений спеціально для спортивних треків, але придбати його можна лише за замовленням.

А завершує огляд новинок від Porsche надпотужна версія популярного кросовера Cayenne – Coupe GT. Автомобіль отримав у своє розпорядження 4-літровий мотор потужністю 640 к.с. Ціни на новинку будуть озвучені у червні, а перші власники отримають кросовер до кінця року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на відео показали єдиний у світі броньований Porsche 911, а американці спільно з британцями переробили Porsche 911 у ралійний позашляховик.