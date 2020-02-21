Porsche 911 з пробігом 1,3 млн км: як виглядає і скільки йому років

Житель Канади Білл Макічерн ось уже як майже півстоліття є власником Porsche 911 Turbo (930). За цей час його машина проїхала майже неймовірні 1,3 млн км!

Як з'ясував OBOZREVATEL, свій Порше канадець замовив восени 1975 року, і вже у травні 76-го року автомобіль був доставлений йому з Німеччини. З тих пір, ось вже як 44 роки, Макічерн активно користується своїм спорткаром з Цуффенхаузена – практично кожен день.

Porsche 911 c пробігом 1,3 млн км topgear.com

На даний час пробіг його машини становить 1 253 600 (одометр показує 779 000 миль). При цьому ніяких серйозних проблем з автомобілем-мільйонником не було – лише дрібні несправності. Зокрема, в 2009 році спорткар зіткнувся з кросовером, в результаті чого він отримав пошкодження напівісі і важеля підвіски, крім того, був замінений шків вентилятора. Судячи з фотографій, зараз Porsche виглядає відмінно.

Porsche 911 c пробігом 1,3 млн км і його власник topgear.com

В інтерв'ю журналістам власник машини зізнався, що він виріс на автомобілях і завжди мав любов до спорткарів. В молодості він їздив Oldsmobile 442, а після того, як у 1970-му Макічерн проїхався на 911 T, закохався в Porsche (машина вразила його збалансованістю і комфортом). Коли ж Білл заснував компанію з чищення килимів, він купив корпоративний Porsche 911, а вже пізніше замовив версію в кузові 930 (під капотом авто – 3,0-літровий 6-циліндровий мотор на 260 сил, зістиковано з 4МКПП). Автолюбитель побажав машину в кольорі Midnight Blue, з коричневим шкіряним салоном, спортивними сидіннями і диференціалом підвищеного тертя.

Рекордний пробіг Porsche 911 підтверджують і його сервісні записи topgear.com

власник автомобіля topgear.com

Porsche 911 c пробігом 1,3 млн км topgear.com

Porsche 911 c пробігом 1,3 млн км topgear.com

За словами Макічерна, він повністю задоволений своїм автомобілем і не збирається його змінювати на сучасний спорткар.

Porsche 911 c пробігом 1,3 млн км topgear.com

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL розповідав про інше авто з рекордним пробігом – пікапі Nissan, на одометрі якого 1,6 млн км.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!