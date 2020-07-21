Porsche 911 перетворили на позашляховик

Баварське тюнінгове ательє Delta 4х4, з 1980 року спеціалізується на аксесуарах для off-road, підготувала цікавий проект всюдихода на базі Porsche 911.

У компанію звернувся клієнт який вирішив перетворити свій повнопривідний спорткар 911 Carrera 4S на серйозний позашляховик за мотивами ралійного Porsche, який переміг в знаменитому ралі Париж-Дакар в 1984 році.

У 1984 році Porsche 911 отримав перемогу в ралі-марафоні Париж-Дакар. фото: porsche.com

В процесі роботи автомобіль отримав новий капот з квартетом потужних фар PIAA, захисні накладки на колісних арках, а також складові колісні диски з позашляхової гумою. На даху встановили експедиційний багажник, а кузов спорткара прикрасила триколірна декоративна аплікація.

Автомобіль отримав додаткову світлотехніку і багажник на даху. фото: delta4x4.com

За рахунок модернізації підвіски і установці позашляхових шин дорожній просвіт виріс до 250 мм. Для порівняння, у Porsche Macan з опціонної пневматичною підвіскою максимальна величина кліренсу становить 229 мм.

Кліренс збільшили до 250 мм. фото: delta4x4.com

Під капотом Carrera 4S розташований "стоковий" 3-літровий опозитний мотор, який розвиває 450 к.с., а обертовий момент досягає 530 Нм. З роботизованою корокбой передач PDK і пакетом Sport Chrono купе здатне розганятися до першої "сотні" за 3,4 секнуд, а максимальна швидкість досягає 306 км/год.

Porsche 911 переробили під позашляховик. фото: delta4x4.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche підготувала до ювілею 911 Turbo нове покоління моделі.