Porsche 911 переробили на ралійний позашляховик

Американська компанія Singer Vehicle Design спільно з британською Tuthill представили оригінальний позашляховик, створений за мотивами ралійних Porsche 80-х років.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Майстри з Лос-Анджелеса довгий час спеціалізуються тюнінгу та реставрації класичних моделей Porsche. На рахунку компанії чимало цікавих проєктів, а наступним їхнім дітищем став позашляховик Singer ACS (All-Terrain Competition Study), створений для одного з постійних клієнтів.

Автомобіль став своєрідною даниною поваги до гоночних машин Porsche singervehicledesign.com

Автомобіль став своєрідною даниною поваги до гоночних машин Porsche, які брали участь у ралі у 80-ті роки минулого століття, таких як Porsche 911 SC/RS та 959.

За основу було взято купе Porsche 911, яке перетворили на справжнього позашляхового "монстра". У процесі створення машини брали участь їхні британські колеги – фахівці компанії Tuthill Porsche, які також займаються тюнінгом та реставрацією машин німецького бренду.

За основу було взято купе Porsche 911 1990 року випуску singervehicledesign.com

Клієнт замовив відразу дві машини на базі сімейства 964, але для різних цілей. Перша (біла) призначена для гонок по бездоріжжю та ралі-рейдів. Друга (червона) буде використовуватися на ґрунтових та асфальтованих трасах.

Біла призначена для гонок по бездоріжжю і ралі-рейдів, а а червона використовуватиметься на ґрунтових і асфальтованих трасах singervehicledesign.com

Шасі "донора" підсилили з урахуванням високих навантажень, а для мінімізації ваги зовнішні кузовні панелі виготовлені з вуглепластика. Спортивна підвіска отримала 8 довгохідних регульованих амортизаторів (по 2 на кожне колесо) та потужні пружини. Справитися з потужним болідом допоможуть посилені гальмівні механізми, заховані під стильними кованими алюмінієвими колісними дисками в стилі Porsche 959. На них взули позашляхові шини BF Goodrich K02.

Шасі "донора" підсилили з урахуванням високих навантажень, а для мінімізації ваги кузовні панелі виготовлені з вуглепластика singervehicledesign.com

У рух Singer ACS приводить шестициліндровий опозитний 3,6-літровий мотор з двома турбінами. Підвищити ефективність мотора дозволять два інтеркулери. Потужність двигуна досягає 450 к.с., а крутний момент – 570 Нм. Реалізувати потенціал силового агрегату допоможуть секвентальна 5-ступінчаста гоночна коробка передач та повноприводна трансмісія з трьома диференціалами.

У рух Singer ACS приводить шестициліндровий опозитний 3,6-літровий мотор з двома турбінами singervehicledesign.com

У салоні встановили омологовані FIA каркас безпеки та гоночні "ковші", а всією оперативною інформацією водія буде постачати цифрова шкала приладів та спеціальна гоночна навігаційна система з GPS. Також на машині встановили паливний бак збільшеного об'єму, два додаткових повнорозмірних запасних колеса та систему подачі питної води для водія та штурмана.

Компанія планує налагодити серійне виробництво аналогічних позашляхових купе за індивідуальними замовленнями.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, британці показали сучасну версію Porsche 914, а Porsche 911 перетворили на позашляховик.