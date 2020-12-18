Популярну трійцю VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на швидкість

Британські журналісти вирішили з'ясувати, який із трьох популярних гетчбеків виявиться швидшим – VW Golf нового покоління, Toyota Corolla або Honda Civic. За підсумками драг-рейсингу перемога дісталася "німцеві", "японці", відповідно, розташувалися на другому і третьому місцях.

Змагання провів британський YouTube-канал Carwow. Яким буде результат цієї битви, було ясно ще від самого початку, з огляду на вихідні характеристики всіх трьох машин. Проте, випробувальники захотіли дізнатися, якою буде різниця в динаміці на практиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Отже, щодо характеристик. Toyota Corolla Hatchback – це гібрид з силовою установкою на базі 1,8-літрового двигуна, який розвиває в цілому 120 к.с. і 142 Нм, що передаються на передню вісь через безступінчату коробку передач (CVT). Honda Civic має 1,0-літровий двигун з турбонаддувом, що видає 126 к.с. і 180 Нм. Привід у нього також передній, коробка – той самий варіатор. І, нарешті, VW Golf: під його капотом встановлений 1,5-літровий турбомотор потужністю 150 к.с. і 250 Нм. Він оснащений "роботом" DSG і також переднім приводом.

Результати заїзду на 1/4 милі (402 м) виявилися наступними:

VW Golf – 16, 2 сек

Toyota Corolla – 17,8 сек

Honda Civic – 18,2 сек

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