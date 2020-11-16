Популярному електрокару Chevrolet уріжуть зарядку через самозаймання батареї

Електричний хетчбек Chevrolet Bolt, який донедавна користувався гарним попитом в США, опинився в центрі скандалу. Експерти встановили, що машина схильна до самозаймання і тепер виробнику потрібно відкликати крупну парію моделі. Однак дієвого вирішення цієї проблеми поки що немає, тому General Motors обмежиться лише тим, що уріжить зарядку електрокарів, щоб не допускати перегріву.

Як пише газета The Detroit News, відкликанню підлягають майже 69 тисяч Chevrolet Bolt, з яких майже 51 тис. були продані в Америці (решта – в інших країнах світу). Сервісна кампанія зачіпає ті машини, які були випущені в період з 2016 по 2019 рік.

Chevrolet Bolt Digital Trends

У чому криється причина небезпечного дефекту у Chevrolet Bot, поки не вдалося встановити, але відомо, що йдеться про тягову батарю електромобіля (АКБ для цієї моделі виготовляла корейська LG Chem). Уже зафіксовано як мінімум чотири випадки раптового займання електричного "Шеві".

Очікується, що General Motors усуне заводський брак в першому кварталі 2021 року. А в якості тимчасового заходу концерн встановить на проблемні "Болти" прошивку, яка буде обмежувати зарядку до 90%, щоб запобігти перегріву. Інженери вважають, що це повинно допомогти – у всіх вищезазначених випадках загоряння електрокари були заряджені на 100% або ж близько до цього значення.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що пожежники не могли 5 годин погасити палаючий електромобіль Opel Ampera-e. До речі, цей автомобіль є "рідним братом" Chevrolet Bolt.