Популярність вживаних авто в Україні впала на 41%

Стас Сіділєв Новини 09:27, 25.08.2020

За шість місяців 2020 року до України ввезли 193,5 тис. легкових авто. В цілому імпорт транспортних засобів знизився на 36% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

За даними Укравтопром, нових машин імпортували в кількості 37,6 тис. шт. На частку старих автомобілів припало 155,9 тис. екземплярів.

У порівнянні з першим півріччям 2019-го імпорт нових авто скоротився незначно – на 1,4%, але кількість ввезених вживаних авто скоротилася на 41%. На машини українці витратили близько півтора мільярди доларів.

Імпорт вживаних авто в Україні знизився на 41%.
Фото: indiatimes.com

З яких країн нові автомобілі потрапили до України – ТОП-3:

  1. Японія (8745 шт.);

  2. Китай (5736 шт.);

  3. Румунія (5351 шт.).

З яких країн вживані автомобілі потрапили до України – ТОП-3:

  1. Німеччина (38991 шт.);

  2. США (32076 шт.);

  3. Франція (14218 шт.).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про падіння попиту на електромобілі в Україні.

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