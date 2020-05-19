Популярним в Україні седанам Ford по $2000 скоро прийде кінець

Одним з найпопулярніших автомобілів, який привозять із США до України під відновлення, є седан Ford Fusion (він же Mondeo). Однак вже скоро цей автомобіль може стати великою рідкістю на американських аукціонах.

А все тому, що Ford прийняв рішення відмовитися від виробництва седанів і хетбеков для американського ринку – отже, під ніж потрапляє і Ford Fusion. Як повідомляє Ford Authority, останній екземпляр цієї моделі зійде з конвеєра 21 липня. При цьому наголошується, що замовлення на машину дилери перестали приймати ще 28 лютого. Поряд з Фюжіном Форд також відмовиться від Fiesta і Focus для ринку Північної Америки; на заміну всім цим моделям прийдуть кросовери.

Ford Fusion/Mondeo carscoops.com

Само собою, якийсь час Ford Fusion ще будуть доступні на аукціонах у великих кількостях, оскільки на дорогах Америки їх налічується сотні тисяч, якщо не мільйони, проте з часом пропозицій буде ставати все менше і менше.

Ford Fusion/Mondeo carscoops.com

Відзначимо, що Ford Fusion/Mondeo є найпопулярнішим в своєму класі бюджетним седаном. У нього великий вибір двигунів – від 1.5 EcoBoost до 2.7 V6 потужністю 325 к.с. В Україні особливо люблять версії з 2,5-літровим мотором, оскільки їх легко переобладнати під ГБО. В середньому Фьжіни йдуть з аукцінов США по 2-2,2 тисячі доларів.

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