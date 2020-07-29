Популярний Peugeot 3008 в оновленому вигляді потрапив на фото

Стас Сіділєв Новини 12:10, 29.07.2020

Поява кросоверу Peugeot 3008 2021 модельного року очікується ближче до кінця 2020-го. Але ми вже можемо дослідити деталі зовнішності прийдешньої новинки.

Ззаду змін менше, ніж в передній частині.
Фото: forum-peugeot.com

Популярний Peugeot отримає повністю перероблену передню частину. Фари стали довшими і отримали більш вузьку форму. У нижній частині до фар приєдналися характерні вертикальні "ікла" денних ходових вогнів, які на себе вже приміряли 508 і компактний кросовер Peugeot 2008.

Завершують програму оновлень передньої частини більша в порівнянні з актуальним кросовером решітка та повітрозабірники іншої форми. Ззаду злегка оновили оформлення бамперу і графіку ліхтарів.

У салоні кросоверу Peugeot з'явиться більший дисплей.
Фото: forum-peugeot.com
Фото Peugeot 3008 2021 модельного року вперше просочилися в мережу.
Фото: forum-peugeot.com

У салоні Peugeot 3008 з видимих оновлень – збільшений монітор інформаційно-розважального комплексу.

Кросовер Peugeot 3008 готується до рестайлінгу.
Фото: Peugeot

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про раритетний Peugeot, який виставили на продаж в Україні.

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