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24 грудня • оновлено в 17:56
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Популярна модель VW показалася у новому дизайні: до Мережі потрапили фото

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Компанія Volkswagen готує нове покоління моделі Caddy. Очікується, що новинка з'явиться в наступному році,однак деяке уявлення про її дизайні ми можемо скласти вже зараз.

На основі фотографій закамуфльованого прототипу нового VW Caddy 2020 року, а також тизерів, які були нещодавно опубліковані, художники Auto.cz підготували ілюстрації з можливим виглядом автомобіля. Вийшло досить реалістично.

Можилвий зовнішній вигляд VW Caddy 2020

Можилвий зовнішній вигляд VW Caddy 2020

auto.cz

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Судячи з фото, Caddy 2020 залишить за собою консервативний вигляд, однак отримає нові фари з характерними світлодіодними смужками, вертикальні ліхтарі, вузьку радіаторну решітку, а також інші бампери. Крім того, у задніх дверях буде велика площа скління.

Можливий зовнішній вигляд VW Caddy 2020

Можливий зовнішній вигляд VW Caddy 2020

auto.cz

На додаток до інноваційного екстер`єру, VW Caddy зможе похвалитися переробленим салоном: матеріали обробки стануть якіснішими, а на місці мультимедіа з'явиться інформаційно-розважальний комплекс самого останнього покоління.

VW Caddy нинішнього покоління

VW Caddy нинішнього покоління

volkswagen-newsroom.com

VW Caddy нинішнього покоління

VW Caddy нинішнього покоління

volkswagen-newsroom.com

VW Caddy нинішнього покоління

VW Caddy нинішнього покоління

volkswagen-newsroom.com

Що стосується технічної частини, VW Caddy 2020 збереже за собою платформу MQB, а в моторну гамму увійдуть декілька бензинових та дизельних агрегатів. Одним з них буде 2,0-літровий турбодизель TDI, що працюватиме у парі з DSG.

Офіційні скетчі VW Caddy 2020

Офіційні скетчі VW Caddy 2020

volkswagen-newsroom.com

Офіційні скетчі VW Caddy 2020

Офіційні скетчі VW Caddy 2020

volkswagen-newsroom.com

Як очікується, дебютує новий Volkswagen Caddy навесні 2020 року на Женевському автосалоні.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, у першого масового електромобіля VW виявили проблеми.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Тег
Volkswagen
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