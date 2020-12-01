Попит на нові автомобілі в Україні впав на 16%

Попит на нові автомобілі в Україні знизився – в листопаді покупців стало менше на 16%, ніж у жовтні.

Про це повідомляє Асоціація Укравтопром. За результатами минулого місяця українці придбали й поставили на облік 7,1 тис. нових легкових авто. Це на 17% менше, ніж у листопаді минулого року та на 16% менше, ніж у жовтні поточного.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів продовжує бути французький бренд Renault. За минулий місяць володарями автомобілів із ромбом на облицюванні радіатора стали 1 173 українців. Проте це менше, ніж у жовтні цього і в листопаді минулого року.

Друге місце знову посіла компанія Toyota. Автомобілі японського бренду вибрали 1136 автомобілістів, але, як і у випадку з Renault, показники знизилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9% та поступаються результатам жовтня нинішнього року.

А ось що може порадувати маркетологів компанії – повернення в список бестселерів місяця кросовера Toyota RAV4 з результатом 532 проданих автомобіля.

На третій позиції рейтингу продовжує впевнено утримуватися марка Kia. Продукцію цього популярного в Україні корейського бренду вважали кращою 509 покупців. Порівняно з листопадом минулого року кількість зареєстрованих автомобілів цієї марки знизилася на 32%, та приблизно на стільки ж менше, ніж у жовтні 2020.

А ось у компанії Skoda, яка вкотре посіла четверту сходинку рейтингу, лояльність покупців стабільна. У листопаді своїми заощадженнями за чеський бренд проголосували 492 українські жителі, що всього на 7% менше, ніж у листопаді 2019 та на 17% нижче, ніж у жовтні 2020.

Несподівано п'яту позицію рейтингу посіла компанія Mazda, яка продемонструвала феноменальне зростання – 69% порівняно з листопадом минулого року. Компанії вдалося реалізувати 290 автомобілів.

Шосту сходинку розділили між собою Volkswagen та Peugeot з результатом 289 автомобілів. Але якщо французький бренд продовжує робити успіхи й знову показав зростання (+12%), то в німецької марки провал продажів порівняно з минулим роком склав 50% продажів.

Також у ТОП-10 місяця увійшли Hyundai – 277 шт. (-37%), Ford – 253 шт. (+ 102%), Suzuki – 252 шт. (+ 1%) та Mitsubishi – 234 шт. (-8%).

Усього в поточному році українську "прописку" отримали 75,6 тисяч нових легкових автомобілів, що майже на 5% менше, ніж за 11 місяців 2019 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у жовтні в Україні покупці активно скуповували нові автомобілі.